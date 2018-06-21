Владимир Путин и Пётр Порошенко провели телефонный разговор, лидеры России и Украины обсудили, в частности, судьбу Олега Сенцова и урегулирование конфликта в Донбассе.

Контакты Москвы и Киева стали происходить заметно чаще: это уже второй за последние две недели телефонный разговор лидеров России и Украины. В сегодняшней беседе Пётр Порошенко призвал Путина освободить «украинских заложников, которые удерживаются в тюрьмах и на оккупированных территориях», — это цитата пресс-службы украинского президента. Петр Порошенко также подчеркнул необходимость предоставления доступа к Олегу Сенцову и другим заключенным уполномоченной по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой.

Были ли в ходе разговора приняты конкретные решения — не уточняется. Еще одной темой разговора двух президентов стал конфликт в Донбассе, украинская сторона призвала Россию выполнять их в полном объёме. Путин, в свою очередь, выразил обеспокоенность, связанную с обострением обстановки в регионе. Урегулирование конфликта в Донбассе также стало одной из тем заседания Совета безопасности России, Путин провел его срезу после переговоров с Петром Порошенко.

Накануне Европейский суд по правам человека обратился к России с просьбой предоставить подробную информацию о состоянии здоровья режиссера Олега Сенцова. Ходатайствовать о его помиловании перед российскими официальными лица вчера заявил генеральный секретарь Совета Европы Турьбьёрн Ягланд.