Владимир Путин и Пётр Порошенко провели телефонный разговор
Владимир Путин и Пётр Порошенко провели телефонный разговор, лидеры России и Украины обсудили, в частности, судьбу Олега Сенцова и урегулирование конфликта в Донбассе.
Контакты Москвы и Киева стали происходить заметно чаще: это уже второй за последние две недели телефонный разговор лидеров России и Украины. В сегодняшней беседе Пётр Порошенко призвал Путина освободить «украинских заложников, которые удерживаются в тюрьмах и на оккупированных территориях», — это цитата пресс-службы украинского президента. Петр Порошенко также подчеркнул необходимость предоставления доступа к Олегу Сенцову и другим заключенным уполномоченной по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой.
Были ли в ходе разговора приняты конкретные решения — не уточняется. Еще одной темой разговора двух президентов стал конфликт в Донбассе, украинская сторона призвала Россию выполнять их в полном объёме. Путин, в свою очередь, выразил обеспокоенность, связанную с обострением обстановки в регионе. Урегулирование конфликта в Донбассе также стало одной из тем заседания Совета безопасности России, Путин провел его срезу после переговоров с Петром Порошенко.
Накануне Европейский суд по правам человека обратился к России с просьбой предоставить подробную информацию о состоянии здоровья режиссера Олега Сенцова. Ходатайствовать о его помиловании перед российскими официальными лица вчера заявил генеральный секретарь Совета Европы Турьбьёрн Ягланд.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
post_v 21 июня 2018 | 17:03
Порошенко забыл, что у России "особенная стать" (© Ф.Тютчев)
в России даже президент Путин не может дозвониться до генерального прокурора.
А уж про посещение заключенного в колонии и говорить нечего...
juche 21 июня 2018 | 17:06
Караул предательство, как так мог. Ведь настоящий легитимный президент Захарченко и ему должен звонить Путин.
noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 17:10
juche: Настоящий президент Украины скоро прилетит в Кремль с берегов реки Потомак. Там и решат что делать с вами, убогими.
mc_murphy101 21 июня 2018 | 17:19
Владимир Путин и Пётр Порошенко провели телефонный разговор...
Это не Владимир Путин был, а "Лексус" и "Вован".
spitac 21 июня 2018 | 17:35
noxepy_7_40_: "Настоящий президент Украины скоро прилетит в Кремль с берегов реки Потомак. Там и решат что делать с вами, убогими."
"УБОГИЕ" - это те, кто думает как ты.
noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 17:04
Порошенко просил Путина прекратить насильно кормить Сенцова, к бапке не ходи. Раскусил хитрую многоходовочку, типа как с Савченкой)))
skull9 21 июня 2018 | 17:05
Скоро Путин с Порошенко бухать будут вместе, а рогулье всё еще будет гнить на Донбассе...
ura_123 21 июня 2018 | 17:10
skull9: Вроде как там моторолы с обнимку с гиви догнивает,да ещё незнамо сколько ихтамнетов. Кстати,сколько как ты говоришь "рогульё", хранило у себя тушку Санька Житинёва,пока наконец родственники не собрали деньги для возвращения "героя" в родной Орск (город такой в РФ,ежели чё)-больше года?
banyi1 21 июня 2018 | 17:07
Чует петро что то)) Место в Ростове хочет) А то Испании нафиг он нужен, новичёк ещё кто нибудь пришлёт )
testmeter 21 июня 2018 | 17:07
"Еще одной темой разговора двух президентов стал конфликт в Донбассе, украинская сторона призвала Россию выполнять их в полном объёме" ///
А что, Россия еще не в полном объеме конфликт создает?
zayac4 21 июня 2018 | 17:15
Встретились две довольные рожи ботоксная и шоколадная, интересно, о чём они говорили.