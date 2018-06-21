Европарламент собирается ужесточить законы об авторском праве в интернете
Комитет по правовым вопросам одобрил поправки, которые, в частности, вводят обязательную фильтрацию контента при загрузке. Это значит, что сервисы вроде Ютьюб будут обязаны проверять, не нарушают ли авторские права материалы, которые размещают пользователи. Еще одна поправка требует платить владельцам новостных сайтов, если размещенный в интернете материал содержит ссылку на их контент. Многие представители IT-индустрии заявили, что этот закон может оказать негативное влияние на работу интернета, — сообщает «Радио Свобода».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
podpindosov_net_01 21 июня 2018 | 16:45
Под соусом русофобии, Запад собирается закрутить гайки своему народу. Всему виной деньги. Запретят торренты, посадят ряженых для острастки, чтобы западное быдло несло свои денежки правообладателям.
andre_klimov 21 июня 2018 | 16:49
podpindosov_net_01:
Интересно, какая должна быть голова, что бы из обычной чиновничьей глупости сделать такие "глыбокия" выводы о русофобии?
i_c_e 21 июня 2018 | 16:52
Про «авторские права» на youtube мнения не имею, а про ссылки — согласен, но по другой причине. Замусорен интернет копированием одного и того же, причём неизвестно как и кем отредактированного. Уж оригинала и найти невозможно.