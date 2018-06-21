Премьер-министр Медведев освободил от должности первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова
В документе, который подписал премьер, отмечается, что Аристархов уволен по его собственной просьбе.
Владимир Аристархов был назначен первым замминистра культуры в 2013-м году и запомнился рядом резонансных заявлений.
Он обвинял организаторов выставки Джока Стерджеса в нарушении нравственных норм и предупреждал об антироссийских провокациях на Венецианской биеннале.
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opponent70 21 июня 2018 | 16:51
Крысы бегут с галеры!