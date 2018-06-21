В Реутове задержали журналиста, когда он шел на открытую встречу местных жителей с губернатором Московской области

В подмосковном Реутове задержали журналиста Евгения Куракина, когда он шел на открытую встречу местных жителей с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Куракин рассказал «ОВД-инфо», что сначала его задержал участковый, затем его отвезли в городской суд и выдали документы по делу об административном правонарушении. Как отмечает журналист, в документе нет ни даты, ни времени, согласно которым его нужно было доставить в суд.

Куракин напомнил, что это уже третье подобное задержание перед встречей с губернатором. В 2016-м году журналиста насильно посадили в полицейскую машину, возили по городу, а потом долго держали в отделе.