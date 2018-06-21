В Реутове задержали журналиста, когда он шел на открытую встречу местных жителей с губернатором Московской области
В подмосковном Реутове задержали журналиста Евгения Куракина, когда он шел на открытую встречу местных жителей с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Куракин рассказал «ОВД-инфо», что сначала его задержал участковый, затем его отвезли в городской суд и выдали документы по делу об административном правонарушении. Как отмечает журналист, в документе нет ни даты, ни времени, согласно которым его нужно было доставить в суд.
Куракин напомнил, что это уже третье подобное задержание перед встречей с губернатором. В 2016-м году журналиста насильно посадили в полицейскую машину, возили по городу, а потом долго держали в отделе.
Комментарии4
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ramen 21 июня 2018 | 16:37
Ведь он и про убийство Баран-горы на Яхроме может спросить...
Это я про организацию там тайком и тишком вырубки под 20 га тайком и зимой, когда даже местыне лесорубы валить лес там отказались и завозили из Костромской области.
А потмо хотят на месте археологического памятника Вышгорода на Яхроме - времен Юрия Долгорукого, песчаный карьер (уже второй, первый с противоположной стороны реки, между Ильинским и Пурихой.) организовать. Хотя ВСЕ вокруг против. От жителей до археологов и любителей русской истории.
dataan 21 июня 2018 | 16:41
Пусть Куракин сначала научится челобитную подавать. :)
rash 21 июня 2018 | 16:42
Так ментовские держиморды охраняют ворьё.
nikolaitschi 21 июня 2018 | 16:54
Победит тот, кто пообещает сделать мусорную свалку на Рублевке!