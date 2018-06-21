Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы, заявки на которые подавали Либертарианская партия, «Левый фронт» и партия «Яблоко». Глава столичного департамента безопасности Владимир Черников заявил «Интерфаксу», что такое решение принято из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Он сослался на президентский указ номер 202.
Между тем, указ не запрещает проведения публичных мероприятий в городах, где проходит чемпионат, но требует их согласования с органами власти.
Комментарии13
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ramen 21 июня 2018 | 16:33
Боятся, трусы...
gordy 21 июня 2018 | 17:02
Собянин - не народный мэр?
semia 21 июня 2018 | 16:34
Тогда без разрешений нужно выйти. Пусть иностранные туристы посмотрят.как людей бьют! Уверен,что иностранные болнльщики поддержут протестующих россиян! Вот это Чемпионат мира!
eduard53 21 июня 2018 | 16:37
Организаторам надо было попробовать в заявке написать наоборот - "За пенсионную реформу", а там уж как получится - всех пришедших же не отредактируешь ...
tchapaev 21 июня 2018 | 16:41
Похоже этот Чемпионат мира по футболу будет последним гвоздем в крышку гроба ....
tks 21 июня 2018 | 16:55
tchapaev: Кого?? Пенсов?
motooppic 21 июня 2018 | 16:42
выражу общее мнение, если скажу, что мы, россияне, не позволим оппозиционной дряни портить нам футбольный праздник. Пусть в лесу эти уроды бегают и белкам кричалки свои орут!
zhrv 21 июня 2018 | 16:42
Дык, для того и поставлены "смотрящими" по городу.
gregor 21 июня 2018 | 16:46
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы
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Странные какие-то ...,голосовали за Путина ,а против пенсионной реформы .
Путин что ,не в курсе ?
tchapaev 21 июня 2018 | 16:54
gregor:
У гаранта сейчас дел невпроворот, надо срочно вывезти из страны народное достояние по офшорам спрятать ...
Чемпионат то мира скоро закончится, а дворцы в Италии еще не достроены для него и Соловьева.
prusol 21 июня 2018 | 16:51
Её и спрашивать никто не обязан. Её обязаны уведомить, а она, после уведомления, обязана обеспечить безопасность проведения этого мероприятия.
tks 21 июня 2018 | 16:53
2035 год.
Сидит на бордюре у дороги старый дед, перед ним лежит шапка с мелочью и парой замызганных купюр.
Мимо идет мальчишка.
Дед хриплым срывающимся голосом:
- Внучек ... будь добр, дай старику монеточку, на хлебушек, а то пенсиии нету у меня, а на работу старика не берет никто, с голода помираю...
Мальчишка:
- А что же ты, дедуля, делал, когда тебе твои хозяева пенсии отменяли? Так же сидел?
Дед возмущенно:
- Ты что! Когда пенсии отменяли, мы все вышли на улицы!! Прыгали, бегали, кричали на весь город!!!
Мальчишка удивленно смотрит:
- И что же вы кричали?
Дед, набрав побольше воздуха в грудь:
- ГОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!
oleg_andreevich 21 июня 2018 | 16:55
И в чем новость? Вот, если бы мэрия отказалась согласовать митинг в поддержку увеличения пенсионного возраста - тогда это была бы новость.