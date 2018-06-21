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16:30, 21 июня 2018

Президент Украины попросил Путина обеспечить доступ украинскому омбудсмену в колонию, где находится Олег Сенцов

Президент Украины попросил Владимира Путина обеспечить доступ украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в колонию, где находится Олег Сенцов. Об этом Петр Порошенко сказал во время телефонного разговора, о котором сообщают пресс-службы обоих глав государств. Петр Порошенко призвал Путина «освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных территориях». Путин, в свою очередь, выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе.

Напомним, Людмила Денисова приезжала в колонию, где содержится Олег Сенцов, однако ее к нему не пустили. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова объяснила это тем, что требования Денисовой нарушают российское законодательство. Голодовка Сенцова продолжается 39-й день.

Комментарии

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nnnmmm 21 июня 2018 | 16:33

Да отдать этого Сенцова майданутым, они ему сначала героя Украины дадут, а потом по примеру Савченко замотают на зону.

dataan 21 июня 2018 | 16:38

nnnmmm: Чуток попозжее. Пока пусть потомится и умишка поднаберется. Парашка просто отметится хотел, типа вот, смотрите, Путин со мной разговоры разговаривает. :)))

podpindosov_net_01 21 июня 2018 | 17:00

Сдает попрошенко всю революцию гiдности. Запад его прокатил, настала пора приползти к ногам Русского Мира и просить прощения.

vilingrad 21 июня 2018 | 16:39

nnnmmm: Смотри- Порошенко связался, а русские пенсионерки до Вовки дозвониться не могут, на сайт Эха пишут- пенсии не хватает, не доживаем до чего-то там. Как думаешь, МММ, не верят вождю, или нет денег на звонок?:)

vikwlad 21 июня 2018 | 16:48

"Путин, в свою очередь, выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе"
Ему про Фому, а он про Ерёму.

stakanoff 21 июня 2018 | 16:36

"Не приставай к царю!"

vasya_von_smetankin 21 июня 2018 | 16:38

У этого кремлёвского упыря руки по локоть в крови и всё, что он может "обеспечить" - так это очередное проявление трупообразующей концепции реально русофобского варианта "русского мира".

ugas 21 июня 2018 | 16:42

vasya_von_smetankin: Какое - "по локоть"? Он уже по уши в крови! Вспомните взрывы домов в Москве и Волгодонске. А Беслан, Норд-ост, Грузия, Украина, Сирия...

(комментарий скрыт)

hermannhesse456 21 июня 2018 | 16:54

ugas: либерастнутые идиоты часто поражают тупостью. Вспомни Тихий ледовитый океан, метро на планете Нибиру, банду xoxложопых макак ДУПА, будь чёрным шоб я зашёл. Вот такой ты придурок.

andy66 21 июня 2018 | 16:41

Путин при этом пританцовывал, сверкал золотой фиксой и припевал - "а если нет, то что ты мне сделаешь?"

prusol 21 июня 2018 | 16:44

Так всё же кто такой Сенцов сегодня? Он гражданин Украины? Или гражданин России?

abuvgrobu 21 июня 2018 | 17:01

А зачем обсуждать Сенцова?
Террорист - он и есть - террорист.
Или, что: если он будет писать романы, сочинять стихи, музыку, рисовать картины или быть голубым - он что от этого перестает быть террористом?
В России смертной казни нет - вот теперь пускай сидит.
И сочиняет, хоть поэму, хоть симфонию, хоть что угодно - главное, чтобы был за решеткой и чтобы не угрожал жизни мирных граждан.

tks 21 июня 2018 | 17:03

Естественно, "разговор состоялся по инициативе украинской стороны"?

Да пофиг Крысогному всё это.

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