Президент Украины попросил Путина обеспечить доступ украинскому омбудсмену в колонию, где находится Олег Сенцов

Президент Украины попросил Владимира Путина обеспечить доступ украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в колонию, где находится Олег Сенцов. Об этом Петр Порошенко сказал во время телефонного разговора, о котором сообщают пресс-службы обоих глав государств. Петр Порошенко призвал Путина «освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных территориях». Путин, в свою очередь, выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе.

Напомним, Людмила Денисова приезжала в колонию, где содержится Олег Сенцов, однако ее к нему не пустили. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова объяснила это тем, что требования Денисовой нарушают российское законодательство. Голодовка Сенцова продолжается 39-й день.