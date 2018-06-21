В Самаре идет второй тайм матча Дания-Австралия чемпионата мира по футболу. Счет 1:1. Сегодня состоятся еще два матча: в 18 часов — Франция-Перу и в 21 час — Аргентина-Хорватия. Как ожидается, на игре аргентинской сборной в Нижнем Новгороде будет присутствовать Диего Марадона.