В Самаре идет второй тайм матча Дания-Австралия чемпионата мира по футболу
В Самаре идет второй тайм матча Дания-Австралия чемпионата мира по футболу. Счет 1:1. Сегодня состоятся еще два матча: в 18 часов — Франция-Перу и в 21 час — Аргентина-Хорватия. Как ожидается, на игре аргентинской сборной в Нижнем Новгороде будет присутствовать Диего Марадона.
Комментарии1
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m_doc 21 июня 2018 | 16:12
Ни одного заголовка на спортивную тему не могут грамотно написать, дебилы. Что за двоечники у вас там трудятся, не прикладая мозгов?
Не стыдно, Рувинский?
Не стыдно, Венедиктов?