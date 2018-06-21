Государство не будет выплачивать гражданам компенсации за жилье, потерянное из-за стихийных бедствий
Это следует из поправок Министерства финансов, подготовленных ко второму чтению в Госдуме.
Эти поправки, по замыслу авторов, должны стимулировать россиян самостоятельно страховать свою собственность. В противном случае при утрате жилья, например, в пожаре или при наводнении гражданам придется восстанавливать его за свой счет. Сейчас в таких ситуациях новую жилплощадь пострадавшим дает государство. Но если поправки будут приняты, на помощь смогут рассчитывать только малоимущие и те, у кого нет другого благоустроенного помещения. И даже в этом случае они получат новые дома и квартиры не в собственность, а по договору соцнайма.
Информация о всем застрахованном жилье будет находиться в единой базе, а для страховщиков введут минимальную сумму выплат при утрате жилья.
Между тем в Госдуме сообщили, что готовы принять поправки Минфина уже в осеннюю сессию.
На сегодняшний момент в России застраховано не более 5% жилья.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
polsan 21 июня 2018 | 16:13
На сегодняшний момент в России застраховано не более 5% жилья.
В это можно поверить. Часто у тех у кого это жильё есть, денег на страхование его уже нет.
Это длительный процесс, но собственников жилья будет всё меньше и меньше.
В Швейцарии всего около 5% населения живет в собственном жилье, между 8% и 10% владельцев недвижимости в Нидерландах, Исландии, Швеции и Дании. Меньше всего европейцев живет в апартаментах в Норвегии – около 5%, Великобритании, Бельгии и Голландии – около 10%. В Австрии и в Германии 47,7% и 44,2% соответственно.
gwon 21 июня 2018 | 16:22
Можно подумать, что оно до этого что-то компенсировало. В лучшем случае 1 000 руб. в зубы и гуляй, Вася.
ramen 21 июня 2018 | 16:25
Какие там у МЧС природные катастрофы запланированы на ближайшее время?
Есть примета: Если к уху приложить пустой кошелёк, то можно услышать, как в нём шуршит правительство Российской Федерации...
fmsf FMSF 21 июня 2018 | 16:32
Дык, оне и так не плотют!
alexman_2007 21 июня 2018 | 16:33
Иногда МЧС оказывает помощь пострадавшим в других странах : землятресения, цунами ... А мои сограждане, второго сорта что ли???
rampa 21 июня 2018 | 16:38
поскольку пожары у нас не редкость, всем собственникам домов, расположенных на лакомых участках земли, приготовиться к переезду в коммуналки ))
sergei_tn 21 июня 2018 | 16:43
А зачем нам вообще такое государство?
От катастроф не спасает, пенсии не платит, с преступностью не борется.
Основная беда - это бытовая преступность и преступления против личности. Вероятность погибнуть от террориста, в сотни раз меньше, чем от рук малолетних наркоманов или неадекватных водителей. А вся эта грандиозная антитеррористическая борьба, это государство себя защищает, а не нас.
nikolaitschi 21 июня 2018 | 16:50
Нет, чтобы заняться страховщиками, цены полисов в средней полосе России предусматривают массовые стихийные бедствия с извержениями вулканов в прифронтовой полосе.