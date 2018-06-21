Государство не будет выплачивать гражданам компенсации за жилье, потерянное из-за стихийных бедствий

Это следует из поправок Министерства финансов, подготовленных ко второму чтению в Госдуме.

Эти поправки, по замыслу авторов, должны стимулировать россиян самостоятельно страховать свою собственность. В противном случае при утрате жилья, например, в пожаре или при наводнении гражданам придется восстанавливать его за свой счет. Сейчас в таких ситуациях новую жилплощадь пострадавшим дает государство. Но если поправки будут приняты, на помощь смогут рассчитывать только малоимущие и те, у кого нет другого благоустроенного помещения. И даже в этом случае они получат новые дома и квартиры не в собственность, а по договору соцнайма.

Информация о всем застрахованном жилье будет находиться в единой базе, а для страховщиков введут минимальную сумму выплат при утрате жилья.

Между тем в Госдуме сообщили, что готовы принять поправки Минфина уже в осеннюю сессию.

На сегодняшний момент в России застраховано не более 5% жилья.