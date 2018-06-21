Власти Москвы отклонили заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста
В мэрии ссылаются на запрет проведения публичных мероприятий во время чемпионата мира по футболу. Как сказал «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, подавались три уведомления – на первое, третье и четвертое июля.
Комментарии16
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bencionchik 21 июня 2018 | 16:06
Утрутся...рабы...
podpindosov_net_01 21 июня 2018 | 16:21
Реформа рассчитана на много лет. Кто мешает дождаться окончания ЧМ?
mc_murphy101 21 июня 2018 | 16:22
Власти Москвы отклонили заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста...
Первые слушания в Думе, по-моему, назначены на сентябрь, успеете ещё напротестоваться.
vata_putya 21 июня 2018 | 16:39
mc_murphy101: уже на пенсии ? старый козел
lenin3 21 июня 2018 | 16:26
podpindosov_net_01: чтоб кричать о "запрещающем все кровавом режиме".Впервые согласен с портянками...
zolingen 21 июня 2018 | 16:33
lenin3: не допускаете, что потом найдется праздник январского меда или осенняя масленница( ее же все равно когда справлять) или очередные работы по замене плитки на плитку
vitaliys 21 июня 2018 | 16:47
zolingen: Может потому. что сам портянка ? Об этом надо кричать всегда, каждый день, а не ждать пока разрешат. Но свои 11.80 ты заработал !
podpindosov_net_01 21 июня 2018 | 16:34
lenin3: А я впервые согласен с прокладками. Пенсионная реформа в РФ преждаевременна, уровень жизни поднят в основном на бумагах, импортозамещение всего три года идет, за это время только-только можно построить завод, к примеру. А нужно, чтобы он начал работать. Эта реформа - лошадь впереди телеги.
vata_putya 21 июня 2018 | 16:37
podpindosov_net_01: совсем дурик? до конца ЧМ ублюдки из совфеда и госдуры закон могут приянть
vla7815 21 июня 2018 | 16:20
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
matveev_b 21 июня 2018 | 16:36
vla7815: ПОДЛЕЦЫ! Точнее и не скажешь!
n_a_t_a7777777 21 июня 2018 | 16:22
Позор сатрапам!!! Под оле оле оле добивают стариков..... Какая мерзость. Сплошные Мерзляевы у власти. В зомбоящик без омерзения не взглянешь. Подписывайте петицию на сайте Сange . org. В 60 регионах страны мужчины не доживают до 65 лет. Каждый восьмой прошёл через тюрьмы. О каком здоровье рассуждает правительство?
tovarich67 21 июня 2018 | 16:36
n_a_t_a7777777: где вы в россии нашли правительство?
zolingen 21 июня 2018 | 16:31
Не, по мирному все это точно не закончится
platonnekafrin 21 июня 2018 | 16:41
- Но Пленум же Верховного суда сказал, что, как бы, можно и во время ярмарки...
- А во время этого футбола нельзя! Олэ, олэ, олэ, олэ!
vitaliys 21 июня 2018 | 16:45
А москвичам в ответ надо бойкотировать выборы мэра !