Российские журналисты составили доклад для Комитета против пыток ООН

В документе они привели примеры давления на сотрудников СМИ за последние шесть лет. Об этом рассказал один из авторов доклада, главный редактор «Эха Оренбурга» Максим Курников.

Комитет против пыток ООН регулярно получает доклады на официальном уровне, а так же от правозащитников и журналистов. Это позволяет лучше анализировать и регулировать ситуации в разных странах, добавил Максим Курников.