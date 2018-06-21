Российские журналисты составили доклад для Комитета против пыток ООН
В документе они привели примеры давления на сотрудников СМИ за последние шесть лет. Об этом рассказал один из авторов доклада, главный редактор «Эха Оренбурга» Максим Курников.
Комитет против пыток ООН регулярно получает доклады на официальном уровне, а так же от правозащитников и журналистов. Это позволяет лучше анализировать и регулировать ситуации в разных странах, добавил Максим Курников.
Комментарии3
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prusol 21 июня 2018 | 16:18
В этом докладе, чтобы на него обратили должное внимание, должны быть неоспоримые доказательства действий, попадающих под международную квалификацию пыток. А иначе просто будут продолжать "анализировать...ситуацию".
mc_murphy101 21 июня 2018 | 16:18
В документе они привели примеры давления на сотрудников СМИ за последние шесть лет. Об этом рассказал один из авторов доклада, главный редактор «Эха Оренбурга» Максим Курников...
Не надо врать, тогда никто не будет на вас наезжать. Никто не будет связываться с журналистами, активистами, блогерами... если они говорят правду, потому что это себе дороже, ведь ты будешь первым подозреваемым. Но если,
к примеру, судейские-прокурорские взяли деньги и не помогли, если журналисты лгут в проплаченных статьях, а блогеры за деньги пишут заказные ролики, то не стоит удивляться, если тебя отходили арматурой или застрелили.
oleg_andreevich 21 июня 2018 | 17:04
mc_murphy101: что-то я заволновался по поводу Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева.