Следственный комитет и ФСБ вернулись к расследованию дела об убийстве Бориса Немцова
В частности, они намерены выяснить, где находится оружие, из которого застрелили политика, а главное – установить заказчика, — сообщает Росбалт со ссылкой на информированный источник.
С осужденными в колониях действительно проводятся следственные действия, несмотря на то, что приговор уже вынесен, — подтвердила в эфире «Эха Москвы» адвокат Роза Магомедова. По ее словам, в частности, оказывается давление на Заура Дадаева. Все осужденные подали жалобы в Европейский суд, в том числе, на условия содержания в СИЗО.
Приговор по делу об убийстве Бориса Немцова был вынесен в июле 2017-го года. Шестеро чеченцев приговорены к разным срокам – от 11 до 20 лет тюрьмы. По версии следствия, предполагаемый организатор убийства – Руслан Мухудинов, — предложил киллерам 15 миллионов рублей. Обвинение ему предъявлено заочно. Мухудинов находится в международном розыске.
Возобновление расследования вряд ли приведет к реальным результатам, — считает дочь убитого политика Жанна Немцова.
По словам Жанны Немцовой, пока сложно говорить о том, является ли расследование реальным или это имитация деятельности.
Комментарии14
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svirepyi_gary 21 июня 2018 | 16:03
А не хочет ли Следственный Комитет возобновить дело по выявлению организатора убийства генерала Рохлина? За успешно проведённую операцию на следующее утро он был назначен директором ФСБ. И он же стал «расследовать» это дело.
А кто был заказчиком взрывов домов в Москве в 1999? И не по его ли прямому указанию в подвал дома в Рязани заложили гексоген в сахарном мешке? Лишь случайно местные менты поймали московских фсбшников с этим гексогеном.
А кто был заказчиком убийства генерала Лебедя? Спецы из ГРУ провели собственное расследование и установили, что взрывное устройство в лопастях вертолёта было дистанционно взорвано в тот момент, когда вертолёт пролетал над высоковольтной линией. И сразу же клюнул вниз и только после этого задел винтом провода. А следствие потом обвинило пилотов, мол низко летели, сами виноваты.
mc_murphy101 21 июня 2018 | 16:09
Следственный комитет и ФСБ вернулись к расследованию дела об убийстве Бориса Немцова...
Наверное Илья Яшин пошёл на сделку со следствием - он даст показание по заказчикам убийства Б.Немцова, в обмен на преодоление муниципального фильтра.
ura_russians 21 июня 2018 | 16:11
заказчал касьянов, ходор или навальный?
может прямо на госдеп получат показания?
noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 16:17
svirepyi_gary: Котик, ты же уже всё расследовал! После тебя уже нечего выяснять, ты все покровы сорвал! Жги дальше!
svirepyi_gary 21 июня 2018 | 16:38
noxepy_7_40_: херик.. я б тебе выжег, да ты шибко мелкий... лопнешь как презерватив.
noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 16:57
svirepyi_gary: Да ладно тебе! Расскажи лучше, кто Кеннеди убил?
parasuk_ 21 июня 2018 | 16:06
Не повезло борысю. Таки сделали либероиды из него жертвенного кабанчика. Что-то я за нашего лёху навального беспокоиться начинаю
cherepovets 21 июня 2018 | 16:14
parasuk_: Ну конечно же либероиды вместе с украинскими националистами. Они прокрались к интерфейсу управления десятками камер слежения и оставили работать лишь одну! По пути обронили портсигар с изображением Бандеры. Так вот и вскрылось это дело.
prusol 21 июня 2018 | 16:09
А я верю в то, что это новое расследование "приведёт к реальным результатам", когда будет назван именно настоящий заказчик этого дикого убийства.
andre_klimov 21 июня 2018 | 16:52
prusol:
Не сейчас. Сначала должна смениться власть. По традиции, каждая новая топит предыдущих...
gregor 21 июня 2018 | 16:12
Следственный комитет и ФСБ вернулись к расследованию дела об убийстве Бориса Немцова
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Скорей всего всех перепрятали , кого -нибудь грохнули и все следы замазали .
Можно и начинать ,как бы расследование .
dekadik 21 июня 2018 | 16:37
А может объявят нового фигуранта, просто так бы не суетились....
mikr 21 июня 2018 | 16:40
В поисках заказчика следовало бы обратить особое внимание на соратников Немцова, потому что это убийство очень похоже на сакральное жертвоприношение во имя посева смуты в стране. В общем-то прием достаточно распространенный в современном мире. Достаточно вспомнить расстрел "небесной сотни" в Киеве и те последствия, к которым он привел.
ugas 21 июня 2018 | 16:50
Неужели Геремеев пообещал им дверь открыть?