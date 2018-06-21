Следственный комитет и ФСБ вернулись к расследованию дела об убийстве Бориса Немцова...

В частности, они намерены выяснить, где находится оружие, из которого застрелили политика, а главное – установить заказчика, — сообщает Росбалт со ссылкой на информированный источник.

С осужденными в колониях действительно проводятся следственные действия, несмотря на то, что приговор уже вынесен, — подтвердила в эфире «Эха Москвы» адвокат Роза Магомедова. По ее словам, в частности, оказывается давление на Заура Дадаева. Все осужденные подали жалобы в Европейский суд, в том числе, на условия содержания в СИЗО.

Приговор по делу об убийстве Бориса Немцова был вынесен в июле 2017-го года. Шестеро чеченцев приговорены к разным срокам – от 11 до 20 лет тюрьмы. По версии следствия, предполагаемый организатор убийства – Руслан Мухудинов, — предложил киллерам 15 миллионов рублей. Обвинение ему предъявлено заочно. Мухудинов находится в международном розыске.

Возобновление расследования вряд ли приведет к реальным результатам, — считает дочь убитого политика Жанна Немцова.

По словам Жанны Немцовой, пока сложно говорить о том, является ли расследование реальным или это имитация деятельности.