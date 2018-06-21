Жанна Немцова: Возобновление следственных действий по делу Немцова вряд ли помогут установить и наказать заказчиков

Возобновление следственных действий по делу Б.Немцова вряд ли помогут в ближайшее время установить и наказать заказчиков. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала дочь убитого политика Жанна Немцова.

«Установление всех организаторов и заказчиков и, главное, их наказание — это еще очень туманная перспектива. С тем, чтобы их найти в Чечне будут большие проблемы. Пока не складывается впечатления, что это приведет к установлению, поиску и предъявлению обвинений кому-то из организаторов», — подчеркнула Ж.Немцова.

В то же время, по ее мнению, продолжение расследования – это обязанность правоохранителей.