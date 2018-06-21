Жанна Немцова: Возобновление следственных действий по делу Немцова вряд ли помогут установить и наказать заказчиков
Возобновление следственных действий по делу Б.Немцова вряд ли помогут в ближайшее время установить и наказать заказчиков. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала дочь убитого политика Жанна Немцова.
«Установление всех организаторов и заказчиков и, главное, их наказание — это еще очень туманная перспектива. С тем, чтобы их найти в Чечне будут большие проблемы. Пока не складывается впечатления, что это приведет к установлению, поиску и предъявлению обвинений кому-то из организаторов», — подчеркнула Ж.Немцова.
В то же время, по ее мнению, продолжение расследования – это обязанность правоохранителей.
Комментарии8
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ukov 21 июня 2018 | 15:51
То кричала,что нужно найти заказчиков .
Теперь сомневается ...странно.
punyoshohlai 21 июня 2018 | 15:51
С тем, чтобы их найти в Чечне будут большие проблемы.
Согласен с Жанной. В Москве искать надо
midnightblues 21 июня 2018 | 17:01
punyoshohlai: Это не чечены
max3446 21 июня 2018 | 15:58
я как эксперт вообще не понимаю за что осудили тех, кто убил Немцова? Им больше подходит вручение орденов за защиту отечества например. Немцов то хотел всех россиян уничтожить во благо его хозяев с запада, поэтому бегал по пендостану с криками введите санкции посильнее, чтобы люди в России голодали и умирали голодной смертью
polikarpich 21 июня 2018 | 16:21
max3446: Странно, деньги крысят и будут крысить ваши россиянские кумиры, а в "голодной смерти" должны быть виноваты "пендостан" и Немцов?
И так оно было всегда, даже ещё с царских времён. Во всех голодоморах виноваты именно местные "царьки" и "генсеки", а никак не Запад, который уже не раз и не два действительно спасал от голодной смерти миллионов несколько россиян.
Хотя, кому я это пишу? :-)
Такие фразы, как "Запад хочет уничтожить всех россиян", уже говорят о многом.
max3446 21 июня 2018 | 17:01
polikarpich: пока россиян обворовывает только оппозиция. И я смотрел по телевизору передачу про ничтожества нарвального, как ему западне кураторы деньги передают, по каком схемам. Дак вот, там показали потом этих самых западных кураторов на яхте (съемка скрытой камерой), где они сетуют что в России не идет война на Кавказе и люди не умирают от голода. Так что не надо нам, всему мировому сообществу, тут сказки рассказывать про добрый Запад.
prof57 21 июня 2018 | 16:00
Ну выяснит Жанна, что заказчики и исполнители с СБУ.... ее чо это сильно порадует? Ей бы мечтать, о том, чтобы о ее ворюге папаньке забыли, а то его ворованный миллиард в акциях, счетах и недвиге на Западе не сильно поднимет его авторитет....
midnightblues 21 июня 2018 | 16:59
А разве заказчик неизвестен?/
Я не имею в виду П