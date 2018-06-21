Австралия сравняла счет 1:1 в матче с Данией в рамках ЧМ по футболу
Upd 15:46. Австралия сравняла счет 1:1. На 38-й минуте гол забил Миле Единак.
На 7-й минуте гол забил датчанин Кристиан Эриксен.
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Upd 15:46. Австралия сравняла счет 1:1. На 38-й минуте гол забил Миле Единак.
На 7-й минуте гол забил датчанин Кристиан Эриксен.
Комментарии3
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chapter_2 21 июня 2018 | 15:44
Дания и Австралия по мнению международной правозащитной организации Freedom House являются странами Свободного мира, а вот наша Россия принадлежит к группе несвободных стран.
m_doc 21 июня 2018 | 15:50
chapter_2: И поэтому тебе нужно срочно убиццаапстену. Это будет самый адекватный ответ на все случаи жизни:)
max3446 21 июня 2018 | 15:52
Немецкое издание Stern разоблачило фотографию с мёртвыми собаками, которые якобы были умерщвлены по заказу российских властей перед началом чемпионата мира по футболу.
Обрезанную версию фото использовало новостное агентство AFP. Также изображение активно распространялось в различных социальных сетях.
На оригинальном снимке присутствуют моторикши, а также реклама на языке урду, что свидетельствует о том, что снимок сделан за пределами России.
Яркий пример западных лживых новостей про Россию!