Беженцы с паспортами футбольных болельщиков пытаются пересечь границу России с Финляндией
Пока зафиксировано пять таких случаев, сообщают в финской пограничной службе.
Гражданин Китая, задержанный в аэропорту Хельсинки, сразу признался пограничникам, что получил паспорт болельщика и купил билет на матч только ради того, чтобы попасть в Финляндию как проситель убежища. По поддельному бразильскому паспорту попытался проникнуть в страну гражданин Нигерии, а трое марроканцев решили перейти границу по лесу. Все они сразу после задержания также запросили убежище.
В Россию они попали по паспорту болельщика, известному также как Fan ID. Его должны оформлять иностранные фанаты, чтобы приехать в страну на Чемпионат мира по футболу без визы, которая обычно требуется для въезда.
Появление беженцев не стало неожиданностью для финской погранслужбы. Там скорее были удивлены тем, что нарушители начали прибывать уже в начале чемпионата — наплыва ждали ближе к концу.
Ранее власти некоторых европейских стран выражали опасения, что паспорт болельщика могут использовать для попытки миграции в Европу.
Комментарии6
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ostapbey 21 июня 2018 | 15:37
Не сирийцы ли? Которые рвались в благополучную Россию..? Но окунувшись в русский мир решили делать ноги..
Даже..
vbgolub 21 июня 2018 | 15:56
ostapbey: Да про Россию и раньше все знали. Это для только для наших 86% рай, которых теперь Путин надул с пенсией.
orlov_a_v 21 июня 2018 | 16:13
ostapbey: читайте текст прежде чем балаболить.)))
ostapbey 21 июня 2018 | 17:00
orlov_a_v: воробьев, слыш , ты сколько паспортов выдал сирийским беженцам??
Если на футбольный мельдониаль расхватали лугандонцы, минуя ленивых сирийцев..
Даже
rom8883 21 июня 2018 | 16:02
А ещё есть болельщики. Поглядят футбол, а потом рванут в Европу.
seryj_wolk 21 июня 2018 | 16:10
Ни в Марокко, ни в Нигерии, ни в Китае нет войны. Потому никакие они не беженцы. Их следовало развернуть и пинками под зад выгнать назад в говняшку.