Государство больше не будет компенсировать гражданам потерю незастрахованного жилья в случае стихийных бедствий
Государство больше не будет компенсировать гражданам потерю незастрахованного жилья в случае стихийных бедствий. Такое положение есть в поправках Минфина, подготовленных ко второму чтению в Госдуме, — пишут «Ведомости». Сейчас гражданин может получить новое жилье в собственность. В случае принятия поправок, на это смогут рассчитывать только малоимущие, но без права собственности. По данным Ингосстраха, в России застраховано не более 5% жилья. Это один из самых низких показателей в мире.
Комментарии18
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hz6691 21 июня 2018 | 15:38
Вместо того, чтобы застраховать жилье, несознательные граждане просаживают деньги в казино и на бизнесджеты.
danko1 21 июня 2018 | 15:54
hz6691: То, что у 90% граждан денег нет на самое необходимое, власть не волнует.
Её волнует только стрижка нищих баранов.
А вот когда лопнули кипрские банки, где приближенные к власти воры держали награбленное, то Путин тут же пообещал им компенсировать потерянное. За счет уже ограбленных прежде ими россиян.
И подозреваю, что это одно из немногих обещаний, которое он выполнил.
profi1962 21 июня 2018 | 16:00
danko1: Сколько таких еще предложений в рукаве? Придурки что за гребца голосовали, пусть ждут.
poster6996 21 июня 2018 | 15:41
Не застрахован? Разломать нах..н не дожидаясь стихийного бедствия и построить элитное жильё на освободившимся месте. Пострадавшему ипотеку по 100%!!! Жилищный вопрос решён!
captainobvious 21 июня 2018 | 15:45
давно пора... много ли незастрахованных домов в США, странах ЕС? а у нас люди всё ещё живут патерналистскими ожиданиями, воспитанными в них коммунистами, понимаешь. За демократию и рыночную экономику в 1991 году голосовали? таки вот они, родные, как вы и хотели...получите, и распишитесь.
tvitov66 21 июня 2018 | 15:50
captainobvious: может тогда поднимем доходы граждан как в США и странах ЕС?
captainobvious 21 июня 2018 | 15:58
tvitov66: так Вы за это обещание в 1991 году выбрали демократию и рынок? как я понимаю Ваше разочарование...
hz6691 21 июня 2018 | 16:26
captainobvious: Точно! Голосовали за демократию и рынок, а получили несменяемую власть и феодализм.
vedma2017 21 июня 2018 | 16:27
captainobvious:
Именно - выбрали демократию и рынок. Только с кгб вместо власти - ни демократии тебе, ни рынка, пожалуйте, господа, в рабовладение !
profi1962 21 июня 2018 | 16:02
captainobvious: А потом поднимать ежегодно как страховка на автомобиль, так наверно.
vedma2017 21 июня 2018 | 16:31
profi1962:
А в случае потери, компенсировать процентов 10.
andy66 21 июня 2018 | 15:54
угу... государство у нас теперь бедное ))))
proxozhij 21 июня 2018 | 15:55
Проще расстреливать каждого пятого.
profi1962 21 июня 2018 | 15:58
Отменить и личное страхования на предприятиях, в связи с тяжелым, финансовым положением в стране.
agriment 21 июня 2018 | 16:19
"Государство больше не будет компенсировать гражданам потерю незастрахованного жилья в случае стихийных бедствий"
- Конечно, страхование принесёт нехилый доход. С миру по нитке(копейке)– голому рубашка(с).
Только почему страховать в гос-ве жильё за свой счёт, с износом 100%, которое не ремонтировалось тем же государством ?
плотины рек, со времён Сталина, прорвёт и затопит города и сёла, ну и пусть сами выплывают, типа, а застраховать надо было,
строительство домов - со времён Хрущёва, развалятся дома – 50 летней постройки – а застраховать надо было
Газификация - со времён Брежнева, рванёт газовая труба, а застраховать надо было...
а деньги где у тех же пенсионеров с 14 тыс. руб. на 30 дней.
или молодёжи с детьми и 25тыс.руб.на 30 дней?
Последние 18 лет родственники от губернаторов, депутаты от Заксобраний, генералы от силовиков строили только торговые центры и коммерческое жильё, за бюджетные деньги, нафига просто так отдавать?
Дети подросли, чьих - то (сынков, дочурок) надо пристраивать на страховое кормление от народа.
puli2_4 21 июня 2018 | 16:25
А что вообще тогда делает государство для народа ? . И зачем оно нужно такое людям ? Разве что обдирать нас как липку, запрещать все и отправлять на кладбище до пенсии .
tovarich67 21 июня 2018 | 16:25
Государства в россии нет.
fmsf FMSF 21 июня 2018 | 16:33
Дык, оне и так не плотют!