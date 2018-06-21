Государство больше не будет компенсировать гражданам потерю незастрахованного жилья в случае стихийных бедствий. Такое положение есть в поправках Минфина, подготовленных ко второму чтению в Госдуме, — пишут «Ведомости». Сейчас гражданин может получить новое жилье в собственность. В случае принятия поправок, на это смогут рассчитывать только малоимущие, но без права собственности. По данным Ингосстраха, в России застраховано не более 5% жилья. Это один из самых низких показателей в мире.