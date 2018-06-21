Румынский МИД официально запросил у российского посольства в Бухаресте подробности в связи с задержанием Карины Цуркан
Румынский МИД официально запросил у российского посольства в Бухаресте подробности и разъяснения в связи с задержанием в России члена правления компании Интер РАО Карины Цуркан. Она обвиняется в шпионаже в пользу Румынии.
Комментарии2
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m_doc 21 июня 2018 | 15:53
Мало пишете про эту мадам, мало. Надо бы не реже, чем 1 раз в 10 минут пару-тройку суток нон-стоп.
Кста, кто она такая? Новый кумир морд со светлыми лицами?:)))
poluputing 21 июня 2018 | 16:31
m_doc: ну не всем же непрестанно лобзать кумира с ботоксной физией