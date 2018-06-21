Татьяна Москалькова намерена в обозримом будущем посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена в обозримом будущем посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии. Пока это не получалось из-за плотного графика, — объяснила омбудсмен «Интерфаксу». Напомним, Сенцов объявил бессрочную голодовку, сегодня 39 день.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова опасается, что Сенцова кормят принудительно. Это запрещено международным законодательством и является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением, — подчеркнула омбудсмен.
Комментарии13
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post_v 21 июня 2018 | 15:34
генерал-омбудсвумэн Москалькова, Путин и весь ФСИН России ждут, пока Сенцов умрет?
Глупо.
Не хотелось бы, чтобы на украинских снарядах появились надписи "По рейхстагу, за Сенцова"
mc_murphy101 21 июня 2018 | 15:44
Татьяна Москалькова намерена в обозримом будущем посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии...
Да, тут можно не спешить, придёшь потом, с шариками и подарками, на какой-нибудь юбилейный 200-й или 300-й день голодовки.
danko1 21 июня 2018 | 16:19
Москалькову саму на отдых в тюрьму отправить надо после её заявления, что наши тюрьмы- это дома отдыха.
angrew 21 июня 2018 | 15:41
Конечно, посетит...с двумя цветочками.
vasya_von_smetankin 21 июня 2018 | 15:52
Хочет довести собственную мерзость до эстетического удовольствия?
bencionchik 21 июня 2018 | 15:54
///это не женщина а циничный штурмбанфюрер!
profi1962 21 июня 2018 | 15:55
Что может быть важнее жизни человека, ментовка и есть ментовка, как говаривала ее коллега, "Когда убьют, я приду описывать труп", вот чего и ждет, этот боец за права человека.
trans 21 июня 2018 | 15:56
Крыска лицемерная.
testmeter 21 июня 2018 | 16:01
А Денисову к Сенцову тоже "из-за плотного графика" не пустили?
Нет предела подлости и лецемерию российской гэбнявой власти!
tovarich67 21 июня 2018 | 16:01
Если эта мусорша защитник прав человека то я микадо.а ждет она только одного что бы сенцов умер а она будет выражать соболезнование
yralez 21 июня 2018 | 16:03
Болеет.....понтиаль у них.
nf5096004 21 июня 2018 | 16:21
А обозримое будущее Москальковой не будет запоздалым?
rom8883 21 июня 2018 | 16:32
У Москальковой нет времени заниматься правами человека. В обозримом будущем.