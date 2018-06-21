Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена в обозримом будущем посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии. Пока это не получалось из-за плотного графика, — объяснила омбудсмен «Интерфаксу». Напомним, Сенцов объявил бессрочную голодовку, сегодня 39 день.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова опасается, что Сенцова кормят принудительно. Это запрещено международным законодательством и является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением, — подчеркнула омбудсмен.