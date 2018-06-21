Президенты России и Украины провели телефонный разговор
Петр Порошенко призвал освободить «украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах, а также дать возможность украинскому омбудсмену посетить Олега Сенцова и других украинцев, находящихся в заключении», — говорится на сайте президента Украины. Еще одной темой разговора стали минские договоренности.
Комментарии16
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sir_sar 21 июня 2018 | 15:33
Партнеры.
gwon 21 июня 2018 | 15:35
sir_sar: А Путин что ему ответил? Он ему симметричных требований не выставил? Эхо что тут адвокатом Пети Перегра заделалось?
kottigr1 21 июня 2018 | 15:37
gwon: Вова Ботокс заложников просто так не выпускает.. Только в обмен на своих воров из отсидки..
mc_murphy101 21 июня 2018 | 15:41
Петр Порошенко призвал освободить "украинских заложников"...
Кто верит, что это пьяное украинское насекомое, действительно сказало В.Путину по телефону - призываю вас освободить "украинских заложников"?
kapitonovih_36 21 июня 2018 | 15:38
gwon: еху нельзя говорить. что путин послушал педруху и зевнул от скуки...
orlov_a_v 21 июня 2018 | 16:15
пора петюню и его банду гнать взашей.)))
parasuk_ 21 июня 2018 | 15:38
В ответ ехидный Путин призвал освободить героя Украины Савченко
prusol 21 июня 2018 | 15:40
И что ответил другой на призыв одного?
tvitov66 21 июня 2018 | 15:53
prusol: к вечеру пурги песка нанесет и узнаем
prusol 21 июня 2018 | 16:12
tvitov66: Великая сила дипломатии: называют агрессором, но от телефонных переговоров не отказываются.
stebinmaku 21 июня 2018 | 15:40
Сам небось "в кулуарах телефонного разговора" просил совета у Путина, как ещё обдурить МВФ, чтобы при создании т.н. "Антикоррупционного суда" и транши получить и никто из коррупционеров бы не сел..
vilingrad 21 июня 2018 | 16:36
stebinmaku: prusol: parasuk_: orlov_a_v: kapitonovih_36: mc_murphy101: gwon: Путин уже ответил: а у нас пенсии пожиже, выход попозднее. Пристыженый Порошенко положил трубку:(
sergo_25_26 21 июня 2018 | 15:53
Путин требует взамен освободить Бута из американской тюрьмы. Это уже давно не секрет. Он просил это еще у Обамы.
testmeter 21 июня 2018 | 16:25
sergo_25_26: Путин - защитник всех российских бандитов. Какова страна, таковы и герои. Это наше всё!
parasuk_ 21 июня 2018 | 16:00
Пьяный Петя Порошенко в 25 раз слушал запись на автоответчике "Здравствуйте, вас приветствует президент России. Если вы президент Украины, то нажмите 0 и прослушайте сообщение еще раз, все остальные нажмите 1 и переключитесь на секретаря"
testmeter 21 июня 2018 | 16:33
parasuk_: А переключившиеся на секретаря слышат голос Пескова: "Если вы по вопросу повышения пенсионного возраста, то нам об этом ничего не известно, и денег нет, но вы держитесь, а если по другим проблемам, то после гудка можете записать свою благодарность Владимиру Владимировичу, которая будет засчитана в качестве вашего голоса на следующих выборах Президента"