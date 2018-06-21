Президенты России и Украины провели телефонный разговор

Петр Порошенко призвал освободить «украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах, а также дать возможность украинскому омбудсмену посетить Олега Сенцова и других украинцев, находящихся в заключении», — говорится на сайте президента Украины. Еще одной темой разговора стали минские договоренности.