На Чемпионате мира по футболу Дания ведет 1:0 у Австралии
На Чемпионате мира по футболу Дания ведет 1:0 у Австралии. Идет первый тайм встречи.
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На Чемпионате мира по футболу Дания ведет 1:0 у Австралии. Идет первый тайм встречи.
Комментарии1
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m_doc 21 июня 2018 | 15:33
Что Дания ведёт у Австралии?
Когда ж вас, ничтожных неучей, разгонят.... вместе с хозяевами за систематическое издевательство над русским языком и читателем.