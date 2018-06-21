Рособрнадзор отказал в государственной аккредитации Московской высшей школе социальных и экономических наук
Приказ подписан 20 июня главой ведомства Сергеем Кравцовым. В документе отмечается, что решение принято по результатам аккредитационной экспертизы. Эксперты обнаружили нарушения федеральных государственных образовательных стандартов. В самом вузе комментировать ситуацию отказались.
Московская школа высших социальных экономических наук была основана в 1995-ом году. Студенты обучаются по программам бакалавриата и магистратуры, выпускники получают дипломы Манчестера. В университете пять факультетов, на которых ежегодно обучается более 300 человек.
Комментарии2
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shplint_04 21 июня 2018 | 15:43
Закрыт очередной либеральный инкубатор. Скоро и ВЭШ-ку закроем.
zor 21 июня 2018 | 16:22
shplint_04: Кто то точно подметил, глядя на Россию:Мир смотрит на них и видит - полную ..опу.А они,глядя из ..опы на мир ,видят свет в конце тунеля.
Сейчас правители ..опы сжимают сфинктер ,последний источник света закрывается.