Конституционный суд признал незаконным запрет усыновления для ВИЧ-положительных

Такое постановление было вынесено после обращения семейной пары из Подмосковья, которой отказывали в праве усыновить ребенка.

Конституционный суд, сославшись на международные нормы, постановил, что при усыновлении или опеке ребенка необходимо прежде всего руководствоваться его интересами. В постановлении судебного органа также говорится, что наличие ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться как угроза для здоровья населения. Таким образом, запрет на усыновление для ВИЧ-положительных был признан противоречащим Конституции, хотя формально его не существует. Фактически же такие люди ограничены в правах в связи со своим заболеванием.

Конституционный суд взялся за рассмотрение этого вопроса после жалобы супругов из Подмосковья. Женщина заразилась ВИЧ-инфекцией в больнице, куда попала после выкидыша. В дальнейшем ребенка супругам родила ее сестра. Мальчик проживал в семье с самого рождения, но суды общей юрисдикции не давали его усыновить в связи с заболеванием заявительницы.

Четыре года назад Верховный суд вынес противоположное постановление по похожему делу, признав запрет на усыновление для ВИЧ-положительных законным.