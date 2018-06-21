«Мемориал»: С осужденными за убийство Немцова возобновили следственные действия по делу
Осужденные за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова сообщают о возобновлении с ними следственных действий по делу, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат правозащитного центра «Мемориал» Роза Магомедова.
По ее словам, «есть давление на осужденных, которые находятся в разных колониях Российской Федерации, в частности на Бахаева и Дадаева. Через адвоката Бахаева стало известно, что с ним проводились следственные действия, брали показания на детекторе лжи», — рассказала она.
«Также знаю от Заура Дадаева, который связывался со мной ранее, о том, что к нему приходили и показывали бумагу из Прокуратуры Иркутска о том, что его якобы вносят в список террористов», — добавила адвокат. Однако, по ее словам, в списке террористов Росфинмонтиторинга Дадаев не числится.
В настоящее время, по словам адвоката, по всем осужденным были поданы жалобы в Европейский суд, в том числе на условия содержания в СИЗО.
Комментарии3
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luger_max_otto 21 июня 2018 | 14:59
Ага, а как с тем чеченским боевиком, которого "не удалось допросить, он на службе"? А как поживает Рамзанка Дыров?
rom8883 21 июня 2018 | 15:04
А остальные подследственные в СИЗО содержатся в ВИП камерах? Почему не слышно об их обращениях в ЕСПЧ? Или чеченцы более ранимы?
murad_manapov 21 июня 2018 | 15:16
таким "макаром" скоро каждый путинский пехотинец будет в еспч жалобы на своего вождя писать)))