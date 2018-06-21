Желтый уровень погодной опасности объявлен завтра в столичном регионе из-за дождей и гроз. Они могут сопровождаться сильным ветром, порывы до 17 метров в секунду, — предупреждает Гидрометцентр. В субботу в Москве ожидается до +33 градусов, по предварительному прогнозу в воскресенье будет немного прохладнее — +25-27.

Сохранится ветреная погода, вероятность грозовых дождей.