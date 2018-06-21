В Алжире во время выпускных школьных экзаменов заблокирован доступ в интернет. По словам властей, это необходимо для того, чтобы предотвратить списывание во время экзаменов и утечку заданий.

Как отмечается в докладе ООН, к такой же мере в 2016-ом году прибегали Индия, Ирак и Эфиопия, а первой страной, где во время экзаменов был блокирован доступ в интернет, стал Узбекистан. Это произошло в 2014-ом году.