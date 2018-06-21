Приезд Диего Марадоны ожидается на матч ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Хорватии в Нижнем Новгороде.

«На матче ожидается Диего Марадона. Скоро уже самолет с ним приземлится», — сказал «Интерфаксу» и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский на пресс-конференции.

Он также сообщил, что на стадионе ожидается большое количество иностранных болельщиков. «Российских граждан ожидается около 10 тыс., аргентинских болельщиков — около 10,5 тыс., а также около 5 тыс. хорватов», — сказал Сватковский, добавив: «Сегодня на стадионе мы ожидаем полный аншлаг».