В следственных изоляторах Москвы содержатся 9 иностранных футбольных болельщиков, арестованных за кражи, — так сказал «Интерфаксу» представитель общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, иностранцы не жалуются на условия содержания, правда, не всем нравится еда.

Среди арестованных – две женщины, они содержатся в камере на 10 человек с телевизором и холодильником.