В следственных изоляторах Москвы содержатся 9 иностранных футбольных болельщиков, арестованных за кражи
В следственных изоляторах Москвы содержатся 9 иностранных футбольных болельщиков, арестованных за кражи, — так сказал «Интерфаксу» представитель общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, иностранцы не жалуются на условия содержания, правда, не всем нравится еда.
Среди арестованных – две женщины, они содержатся в камере на 10 человек с телевизором и холодильником.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт