Партия Пенсионеров поддерживает повышение пенсионного возраста, но при некоторых оговорках. Об этом ТАСС заявил председатель партии Николай Чеботарев. Он уверен, что предложенная реформа – это инструмент для повышения пенсий.

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63.