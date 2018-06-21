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14:30, 21 июня 2018

Партия Пенсионеров поддерживает повышение пенсионного возраста, но при некоторых оговорках

Партия Пенсионеров поддерживает повышение пенсионного возраста, но при некоторых оговорках. Об этом ТАСС заявил председатель партии Николай Чеботарев. Он уверен, что предложенная реформа – это инструмент для повышения пенсий.

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63.

Комментарии

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poster6996 21 июня 2018 | 14:45

Шлюшники.

mc_murphy101 21 июня 2018 | 14:56

Николай Чеботарев уверен, что предложенная реформа – это инструмент для повышения пенсий...

Да все наверное поддерживают, чтобы пенсия была 20-30 тысяч, кроме русофобских агентов иностранных спецслужб. Как увидите политика или политического активиста который выступает против пенсионной реформы знайте - перед вами шпион США, НАТО или Израиля.

vasyakirin 21 июня 2018 | 15:00

mc_murphy101: Конечно будь я пенсионер я бы то же поддержал...
По хрену мне молодежь я до пенсии дожил, а они пусть мне прибавку до мерти отрабатывают!

proetcontra 21 июня 2018 | 15:17

mc_murphy101: Вы откуда взяли, что пенсия будет 20-30 тыс.? В любом случае, Вы уже червей кормить будете по соседству с вашим любимым фюрером, если даже эта эфемерное желание исполнится. Если Вы думаете, что лизать зад власти под руководством пригожина спасет от смерти, то ошибаетесь. Самые настоящие русофобы и мерзкие предатели российского народа могут поддерживать эту фашистскую реформу.

ostapbey 21 июня 2018 | 14:49

А партия любителей пива с ними заодно козла забить??
Даже?

anticolonel 21 июня 2018 | 15:07

ostapbey: Какого козла?

ostapbey 21 июня 2018 | 15:13

anticolonel: главного, достигшего возраста и в пенсионные ворота уперся.
Новые даже.

polsan 21 июня 2018 | 14:51

Партия Пенсионеров... Так они уже на пенсии, что им беспокоиться! ))

ivfn 21 июня 2018 | 15:02

polsan:
Партия пенсионеров ,это партия старшего поколения
Партия пенсионеров видит свою главную задачу в реализации прав старшего поколения и повышении качества его жизни.

Партия выступает за:

Прекращение сокращения медицинских учреждения под видом так называемой «оптимизации»;
Повышение расходов на здравоохранения за счет средств государственного бюджета;
Радикальную реформу пенсионного обеспечения, направленную на повышение «коэффициента замещения» (соотношения пенсии и заработной платы);
Развитие системы предоставления медико-социальных услуг по долговременному уходу для граждан старшей возрастной группы и инвалидов;
Устранение межрегиональных различий в доступности медицинской помощи и развитии здравоохранения;
Создание единого, прозрачного и неизменяемого в зависимости от изменения политической и экономической конъюнктуры порядка определения размера пенсий.
Партия пенсионеров выступает против:

Повышения цен на медицинское оборудование, лекарственные препараты и имплантируемые медицинские изделия;
Сокращения количества реабилитационных и санитарно-курортных учреждений, учреждений, адаптированных для нужд лиц с ограниченными возможностями;
Повышения пенсионного возраста и отмены накопительной части пенсии;
Бесконтрольного роста коммунальных тарифов и взимания денег на капитальный ремонт с граждан старше 50 лет.

ivfn 21 июня 2018 | 15:04

polsan:
Партия предлагает:

Обеспечить работающим пенсионерам индексацию пенсий в полном объеме;
Установить пособие для граждан, ухаживающих за своими престарелыми родственниками;
Ввести общественный мониторинг цен и ассортимента основных лекарственных средств, необходимых для людей старшего возраста;
Приступить к созданию в регионах геронтологических центрах и обеспечить стимулирование геронтологических исследований за счет средств государственного бюджета;
Создать единую пенсионную систему, основанную на равенстве граждан, без разделения на простых и чиновников, а также без различных методик расчета пенсий;
Законодательно установить перечень социальных гарантий, предоставляемых каждому гражданину России, лишившемуся работы или попавшему в сложную жизненную ситуацию.

aantipov067 21 июня 2018 | 14:51

Не удивительно. При Сталине народ и вовсе, сам себя требовал расстреливать.

andy66 21 июня 2018 | 14:51

ну еще бы ))))
ведь эта партия (как и все другие российские партии) финансируется государством..
Это такие специальные пенсионеры по вызову (((

danko1 21 июня 2018 | 14:57

andy66: Это не пенсионеры, а функционеры на кремлевском пайке.

(комментарий скрыт)

yralez 21 июня 2018 | 14:52

Запустили козлов в огород.

pr22000 21 июня 2018 | 14:52

Пенсионеры уже имеют пенсии. Им повышение пенсионного возраста, согласно заявлению правительства, прибавит тысячу рублей. Так что они заинтересованные лица.

dunai10 21 июня 2018 | 14:52

Повышение пенсии пенсионерам за счёт невыплаты другим, это тянет на КРЫСЯТНИЧЕСТВО.

sarbus 21 июня 2018 | 14:52

Вот она - пятая колонна- где скрывается,в самом сердце!

sprav77 21 июня 2018 | 14:52

Партия пенсионеров против пенсионеров.

(комментарий скрыт)

xuato 21 июня 2018 | 14:54

Крепостные за крепостное право, но при условии что наказывать их помещики будут розгами не больше толщины большого пальца. Вообще то выплачивать должны небольшие средства за года два до среднего возраста жизни по стране или региону.

yralez 21 июня 2018 | 14:54

Сколько силы в руках
отставных палачей
сколько правды в глазах
государственных шлюх.......ДДТ

fueaqui 21 июня 2018 | 14:55

У каждого свои интересы - пенсионеры объективно заинтересованы в повышении дохода пенсионного фонда и понижении его расхода третьим лицам. Те, кто сейчас недоволен повышением пенсионного возраста после его-таки достижения также будут заинтересованы в том же (если рассматривать сугубо экономический аспект вопроса).

ivfn 21 июня 2018 | 14:59

Мундиаль, пенсии, выборы. А где про Павленского?
Жалко Петю. ,уж так жалко

platonnekafrin 21 июня 2018 | 15:00

Мы, молодые пенсионеры МВД и иже с нами ФСБ, поддерживаем пенсионную реформу без всяких оговорок!

kochar 21 июня 2018 | 15:05

Клинические идиоты должны держаться группами! По одному пропадут..

pionerka Зинаида Сацкая 21 июня 2018 | 15:07

Партия поддерживает. А пенсионеры? Настоящие и будущие?

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