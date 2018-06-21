Одиночные пикеты, которые проводятся одновременно и организованы одним лицом могут быть признаны массовым мероприятием...

Одиночные пикеты, которые проводятся одновременно, с общей целью и организованы одним лицом, могут быть признаны несанкционированным массовым мероприятием. Организатора могут привлечь к административной ответственности. Такое положение содержится в проекте постановления пленума Верховного суда по делам, связанным с публичными мероприятиями, — сообщает РБК. При этом за намеренное создание помех при проведении митингов и пикетов, чиновники могут быть наказаны не только в административном, но и в уголовном порядке.

Такая же ответственность предусмотрена и за принуждение подчиненных к участию в митингах, — подчеркивается в документе.