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14:30, 21 июня 2018

Одиночные пикеты, которые проводятся одновременно и организованы одним лицом могут быть признаны массовым мероприятием

Одиночные пикеты, которые проводятся одновременно, с общей целью и организованы одним лицом, могут быть признаны несанкционированным массовым мероприятием. Организатора могут привлечь к административной ответственности. Такое положение содержится в проекте постановления пленума Верховного суда по делам, связанным с публичными мероприятиями, — сообщает РБК. При этом за намеренное создание помех при проведении митингов и пикетов, чиновники могут быть наказаны не только в административном, но и в уголовном порядке.

Такая же ответственность предусмотрена и за принуждение подчиненных к участию в митингах, — подчеркивается в документе.

Комментарии

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romantik56 21 июня 2018 | 14:40

Это чтобы удобно "подставку" приклеить к одиночнику...

neprostotak 21 июня 2018 | 14:42

Одиночные пикеты, которые проводятся одновременно, с общей целью и организованы одним лицом
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«Статья 123 Конституции Третьего рейха
Для собраний под открытым небом закон рейха сможет устанавливать обязательность предварительного заявления и, в случае непосредственной опасности для общественного спокойствия, запрещать их.»
_______
Путин оказывается не только скопировал сценарий Аншлюса Австрии при аннексии Крыма, но и полностью адаптирует законы под конституцию Третьего Рейха!

a_i_zhukov 21 июня 2018 | 14:43

архимед утопился бы в ванне, узнав, что 1 это МНОГО (масса)!

mc_murphy101 21 июня 2018 | 14:52

Одиночные пикеты, которые проводятся одновременно и организованы одним лицом могут быть признаны массовым мероприятием...

Политикам и партиям вообще надо запретить проводить одиночные пикеты, марши протеста и митинги протеста, потому что эти иудины иностранные агенты и хитрожопые дармоеды, которые не хотят работать, используют уличные протесты как средство к существованию. Протест должен быть действительно народным, а не партийным и не по указке госдепа США.

pmasel 21 июня 2018 | 15:07

a_i_zhukov: Вообще рамсы попутали. Для чего требуется согласование? Что бы обеспечить безопасность массового мероприятия, другое трудно представить.
Как может быть массовым мероприятием организованный одним человеком одиночный пикет в Москве, Лондоне и Сиднее? И вопрос. А время? Это когда одновременно или когда в течении года?

max3446 21 июня 2018 | 14:43

Дак это итак понятно было. это либерасты думают что если заранее договорись встать поодаль друг от друга со своими глупыми плакатами, то у них не массовая акция а одиночные пикеты и так они закон обходят. Да фиг вам. за свою подрывную деятельность будете сидеть в камере для административно задержанных. хотя я бы приравнял нарушение протестных правил к терроризму или попыткой госпереворота, если будет хоть один лозунг навроде перевыборы или долой власть, и всех бы сажал уже лет на 20 по уголовным статьям

bbob 21 июня 2018 | 15:06

max3446: Я не удивлен, что такой нацик как ты выступает за ограничение свобод граждан

max3446 21 июня 2018 | 15:12

bbob: мне, как и всей России, и даже всему человечеству такие крикуны, которые подстрекают по сути к кровавому майдану, то есть госперевороту, на улицах не нужны. вам уже много раз говорилось, что-то не нравится, чемодан. вокзал, пошли вон из страны, только забудьте при этом про неё навсегда

kulikdim 21 июня 2018 | 15:16

bbob: Не мешайте смешным пригожинским портянкам, в звании никак не выше младшего ефрейтора, бессвязные тексты из методичек без ошибок переписывать!

stebinmaku 21 июня 2018 | 14:44

А вдруг это лицо - Фигаро Обоснование: "Фигаро здесь, Фигаро там" — "Figaro qua, Figaro là".

piterjanis 21 июня 2018 | 14:56

да пусть митингует,кто хош,только жителям не мешать.

kochar 21 июня 2018 | 15:02

Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Альберт Эйнштейн

marina27 21 июня 2018 | 15:08

Да запретить уже всё. А то мечутся, мечутся. Стеснительные такие.

nalix 21 июня 2018 | 15:13

marina27: А что осталось не запрещенным ?

compare 21 июня 2018 | 15:14

неудивительно...пенсию уже считают "подарком" от государства,который можно кромсать и забирать обратно,так чтио же удивительного,если 86 проц. промычат:"да,это так,солнцеликий",на утверждение,что один человек-это то же,что десять тысяч...главное,чтобы "мячик" пр
ыгал по полю и "оле-оле-оле",стадо-вперед!

sim202_ 21 июня 2018 | 15:20

Больше одного не собираться!!!

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