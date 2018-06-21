Конституционный суд признал незаконным запрет людям с ВИЧ усыновлять детей
Действующее российское законодательство не содержит прямого запрета, однако, фактически, ВИЧ-положительные не могут усыновлять или брать детей под опеку на основании наличия инфекционного заболевания до прекращения диспансерного наблюдения.
В КС пожаловались супруги из Подмосковья. В постановлении суда отмечается, что при решении вопросов усыновления следует учитывать международно-правовые акты, в которых говорится, что главным соображением при усыновлении или опеке является обеспечение интересов ребенка и его потребности в любви. Кроме того, наличие ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться как угроза для здоровья, — сообщает издание «Медуза».
Комментарии5
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andy66 21 июня 2018 | 14:32
все что не запрещено - разрешено!
prusol 21 июня 2018 | 14:53
andy66: Совершенно правильно.
vasya_von_smetankin 21 июня 2018 | 14:47
Записывайтесь в очередь на "Прямую линию" следующего года, ребята.
И вам подарят щенка.
Может быть.
prusol 21 июня 2018 | 14:50
Примеры "фактические", пожалуйста. Вот тогда эта "новость" может быть более интересной.
guini 21 июня 2018 | 14:55
ВИЧ -инфицированные -это люди ходящие по краю лезвия,потенциально смертельно больные люди .С этой точки зрения усыновление ими детей не правильно.