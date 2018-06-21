Конституционный суд признал незаконным запрет людям с ВИЧ усыновлять детей

Действующее российское законодательство не содержит прямого запрета, однако, фактически, ВИЧ-положительные не могут усыновлять или брать детей под опеку на основании наличия инфекционного заболевания до прекращения диспансерного наблюдения.

В КС пожаловались супруги из Подмосковья. В постановлении суда отмечается, что при решении вопросов усыновления следует учитывать международно-правовые акты, в которых говорится, что главным соображением при усыновлении или опеке является обеспечение интересов ребенка и его потребности в любви. Кроме того, наличие ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться как угроза для здоровья, — сообщает издание «Медуза».