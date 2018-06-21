Сегодня на чемпионате мира по футболу пройдут три матча второго тура и могут определиться сразу несколько участников 1\8 финала.

В группе С сборные Франции и Дании одержали победы в стартовых матчах. И если сегодня сумеют синхронно победить, то досрочно выйдут в плей-офф. Правда, сделать это будет непросто. Датчанам будет противостоять сборная Австралии. Которая приятно удивила в стартовом матче с французами. Хоть у уступила в самой концовке. С датчанами соккеруз можно быть и посмелее, тем более, что сильных и техничных игроков у команды с Зеленого континента хватает.

Французам сегодня тоже будет непросто. Сборная Перу в первом матче тем же датчанам ни в чем не уступала. А многочисленные болельщики инков, не потерявшиеся по дороге в Саранск, доберутся и до Екатеринбурга.

Главным же матчем дня станет встреча Аргентина — Хорватия. У Лионеля Месси стартовая игра Чемпионата не сложилась. Звездный форвард не сумел поразить ворота исландцев даже с пенальти. Сегодня Лео просто обязан показать свой лучший футбол.

Первый канал в 21 час покажет игру Аргентина-Хорватия. Оставшиеся встречи можно увидеть на МАТЧ ТВ.