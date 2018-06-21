Премьер-министр Новой Зеландии стала второй в мире женщиной, родившей ребенка, будучи главой кабинета министров.

Лидер Лейбористской партии и с конца прошлого года премьер-министр Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн повторила пример пакистанки Беназир Бхутто, которая также родила ребенка, пребывая на посту главы правительства. О появившейся на свет девочке Ардерн и её партнер, известный телеведущий, сообщили в Инстаграмме, опубликовав семейную фотографию, и поблагодарив всех, кто за них переживал и оказывал максимальную поддержку, в том числе, врачей и сотрудников роддома города Окленда.

Британская Гардиан отмечает, что действующий премьер возглавила правящую в настоящее время партию, находившуюся до этого девять в оппозиции, в августе прошлого года и всего за два месяца привела её к победе на выборах. Джасинда Ардерн берет минимальный отпуск по уходу за ребенком, позволяющий ей получать почти целиком зарплату за этот период, однако через полтора месяца, по ее же словам, она уже будет на своем рабочем месте.

Как пишет сайт Би-Би-Си, парламент Новой Зеландии сегодня без голосования одобрил специальную резолюцию с пожеланиями премьер-министру и ее семье здоровья и благополучия.

Во время короткого отпуска премьера, обязанности главы кабинета министров будет исполнять вице-премьер и одновременно министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.