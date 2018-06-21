Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон как ожидается, на следующей неделе приедет в Москву, — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее источники «Интерфакса» утверждали, что целью визита Болтона является подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Между тем, Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте завил, что хотел бы наладить отношения с Россией.

Ранее различные СМИ не исключали, что встреча двух президентов может состояться где-то в Австрии.