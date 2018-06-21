Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон как ожидается, на следующей неделе приедет в Москву
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон как ожидается, на следующей неделе приедет в Москву, — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее источники «Интерфакса» утверждали, что целью визита Болтона является подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
Между тем, Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте завил, что хотел бы наладить отношения с Россией.
Ранее различные СМИ не исключали, что встреча двух президентов может состояться где-то в Австрии.
Комментарии3
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platonnekafrin 21 июня 2018 | 14:17
Что ж, это уже скоро. Лишь бы в декрет не ушел.
minerr 21 июня 2018 | 14:32
Но тем временем свидомые их братья хомячки знают, что Болтон на самом деле везёт Путину черную метку. И попутно скажет ему об изоляции. Хотя на самом деле сейчас только Британия оказалась в изоляции - из неё никто за последний месяц не встречался с Путиным.
andreykochnev 21 июня 2018 | 14:33
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)