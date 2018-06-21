Российские журналисты намерены через ООН выяснить, почему на них оказывается давление. Целый ряд представителей различных СМИ составили доклад для Комитета против пыток. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Сессия Комитета ООН пройдет с 23 июля по 10 августа этого года.