Российские журналисты намерены через ООН выяснить, почему на них оказывается давление
Российские журналисты намерены через ООН выяснить, почему на них оказывается давление. Целый ряд представителей различных СМИ составили доклад для Комитета против пыток. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Сессия Комитета ООН пройдет с 23 июля по 10 августа этого года.
Комментарии3
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luger_max_otto 21 июня 2018 | 14:29
А потому что они вели себя как овощи... Иначе с ними не обращались бы как с овощами на кухне!
kryimsdiiick 21 июня 2018 | 14:41
Почему-почему... Жисть такая!
sg90 21 июня 2018 | 14:43
Всех журналистов в России прессуют? Наверное нет. А потому что есть журналисты, а есть лживые ублюдки. Вот как можно свободно писать в СМИ что в России нет свободы слова? Абсурд ))
Или вот пример. BBC News пишет, что на Кубке мира в России безопасное пространство для ЛГБТ-болельщиков закрыто.. То есть нет «домов разнообразия» – организаций где пидарасы могли бы спасаться (или просто жаловаться) от разъяренных гомофобов.
Но пока из 2 млн гостей ЧМ никого даже не избили. Или среди 2 млн человек пидорасов просто нет, или до них в России нет никакого дела, если они не выпячивают части своего тела..