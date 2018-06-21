Пленум Верховного суда уточнил правила организации митингов и других массовых акций. Так, согласно проекту постановления, неудобства для пешеходов и транспорта не могут являться уважительной причиной для отказа в проведении мероприятия.

Предложение властей изменить место или время проведения массовой акции должно быть конкретным и мотивированным, считает пленум Верховного суда. Оно может быть выдвинуто, если, например, мероприятие может нарушить требования безопасности дорожного движения. Или же акция может повлиять на функционирование коммунальной инфраструктуры.

Проведение ярмарок же таким основанием не является, полагает пленум. При этом в постановлении высшего судебного органа допускается одновременное проведение нескольких публичных мероприятий. Такое возможно, если удастся обеспечить мирный характер акций и не допустить превышения предельной заполняемости площадки, говорится в документе. В противном случае приоритет имеет заявка, поданная раньше.

Также пленум Верховного суда допускает автоматическое согласование митингов, если власти в течение трех дней после уведомления не предложили изменить формат. Само подобное предложение при этом может быть выдвинуто даже в выходной день. Отдельно пленум выделил и случаи принуждения к участию в митингах. Они, согласно проекту постановления, могут квалифицироваться как уголовное преступление.

Пленум Верховного суда, как отмечает ТАСС, впервые рассмотрел применение закона о митингах.

Верховный суд разъясняет очевидные вещи, однако чиновники делают все, чтобы проведение публичных акций было невозможным, — сказал эху юрист ФБК Иван Жданов.

Жданов добавил, что зачастую решение о согласовании мероприятия, особенно если его проводят сторонники Навального, принимается в администрации президента.