Следственный комитет и ФСБ вернулись к расследованию убийства политика Бориса Немцова
Следственный комитет и ФСБ вернулись к расследованию убийства политика Бориса Немцова. Они хотят разобраться с пробелами в деле.
Основная цель возобновленного расследования – установить заказчика. Как пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ведомства рассчитывают получить необходимую информацию от осужденных по делу об убийстве Немцова. По данным издания, в связи с этим они подвергаются в колониях «небывалому прессингу». Из-за отказа фигурантов ответить на ряд вопросов с полиграфом их отправляют в ШИЗО или переводят на строгие условия содержания.
От них хотят добиться подробностей о роли в преступлении Руслана Мухудинова – личного водителя экс-командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Мухудинов в деле значится организатором убийства, он находится в розыске. В СК и ФСБ также хотят узнать, какую роль в подготовке убийства играл сам Геремеев. Родственники Немцова и адвокаты семьи полагают, что именно он был настоящим организатором покушения.
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля.
Комментарии17
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yralez 21 июня 2018 | 14:09
путин уже парализованный лежит ?
Что так оборзели .
rampa 21 июня 2018 | 14:12
yralez: просто еще ЧМ не закончился )))
blinorozhiy_chmo 21 июня 2018 | 14:25
"Дурицкий"
Новый сезон, ч.1.
ura_russians 21 июня 2018 | 14:45
недалеко от Кремля?
Может, недалеко от ресторана или макдака?
недалеко от общественных туалетов?
r88w556xl4 21 июня 2018 | 15:19
Как ни копай, а без Госдепартамента здесь не обошлось, даже если через СБУ. Сакральная жертва была необходима, и Немцов, уже отработавший материал, но известный персонаж, как нельзя лучше на неё подходил.
platonnekafrin 21 июня 2018 | 14:14
yralez: Это временно, пока что с клонами технический затык - макеты эти справно обещают и даже бодро ходят, но вот ни дверь открыть не могут, ни стенку обойти, не говоря уже о туалетной бумаге и точности струи.
luger_max_otto 21 июня 2018 | 14:27
Шарфик уже постирали, а табакерку начистили, похоже.
ura_russians 21 июня 2018 | 14:50
luger_max_otto:
Заказчик убийства Касьянов или Навальный?
Может прямо США обвинят?
kochar 21 июня 2018 | 14:20
А что это вдруг вспомнили?
varangian2011 21 июня 2018 | 14:30
kochar: Отвлекают внимание либерального населения от повышения пенсионного возраста и налогов.
sagen 21 июня 2018 | 14:42
varangian2011: Судя по делу Немцова либералы в России до пенсии не доживают, это прерогатива патриотов.
jamba 21 июня 2018 | 14:20
У Путина, в арсенале, много "ходов", которые позволят создать иллюзию послаблений. Ну, а самый сильный козырь из всех, это когда он вынужден будет сдать все свое окружение - мол, обманывали царя, доносили неправду итд. На уровне архетипа, у нас такие модели канают)
sagen 21 июня 2018 | 14:46
jamba: Думаю, что все иначе. Путин не контролирует ситуацию в стране и на местах вожачки творят что хотят, пытаясь себя показать. Один решил угодить Путину Немцовым, другой Скрипалем, третий Бабченко.. А где-то, видимо, Путину намекнули, что так дело закончится шваброй. Вот он и дает сигнал всем остальным - успокойтесь.
eslichestno 21 июня 2018 | 14:33
Свежо питание, на серется с трудом.
vladimirgornitsky 21 июня 2018 | 14:35
Вернулись. Откуда? Куда ж они уходили-то? Посовещаться с заказчиком, как дело вести дальше?
punyoshohlai 21 июня 2018 | 14:41
родственники Немцова и адвокаты семьи полагают, что именно он был настоящим организатором покушения.
Это родственники сами сказали? Кто когда где?
vedma2017 21 июня 2018 | 14:42
Судя по всему, решили избавиться от осужденных "участников" преступления. Чтобы уж никто никогда не узнал, что они к убийству не имеют никакого отношения. Как и "подозреваемый" "заказчик".
Убийцы сами "вернулись к расследованию".