Следственный комитет и ФСБ вернулись к расследованию убийства политика Бориса Немцова. Они хотят разобраться с пробелами в деле.

Основная цель возобновленного расследования – установить заказчика. Как пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ведомства рассчитывают получить необходимую информацию от осужденных по делу об убийстве Немцова. По данным издания, в связи с этим они подвергаются в колониях «небывалому прессингу». Из-за отказа фигурантов ответить на ряд вопросов с полиграфом их отправляют в ШИЗО или переводят на строгие условия содержания.

От них хотят добиться подробностей о роли в преступлении Руслана Мухудинова – личного водителя экс-командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Мухудинов в деле значится организатором убийства, он находится в розыске. В СК и ФСБ также хотят узнать, какую роль в подготовке убийства играл сам Геремеев. Родственники Немцова и адвокаты семьи полагают, что именно он был настоящим организатором покушения.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля.