Z Архив новостей новости
5 17 6 3007
14:00, 21 июня 2018

Следственный комитет и ФСБ вернулись к расследованию убийства политика Бориса Немцова

Следственный комитет и ФСБ вернулись к расследованию убийства политика Бориса Немцова. Они хотят разобраться с пробелами в деле.

Основная цель возобновленного расследования – установить заказчика. Как пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ведомства рассчитывают получить необходимую информацию от осужденных по делу об убийстве Немцова. По данным издания, в связи с этим они подвергаются в колониях «небывалому прессингу». Из-за отказа фигурантов ответить на ряд вопросов с полиграфом их отправляют в ШИЗО или переводят на строгие условия содержания.

От них хотят добиться подробностей о роли в преступлении Руслана Мухудинова – личного водителя экс-командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Мухудинов в деле значится организатором убийства, он находится в розыске. В СК и ФСБ также хотят узнать, какую роль в подготовке убийства играл сам Геремеев. Родственники Немцова и адвокаты семьи полагают, что именно он был настоящим организатором покушения.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

yralez 21 июня 2018 | 14:09

путин уже парализованный лежит ?
Что так оборзели .

rampa 21 июня 2018 | 14:12

yralez: просто еще ЧМ не закончился )))

blinorozhiy_chmo 21 июня 2018 | 14:25

"Дурицкий"

Новый сезон, ч.1.

ura_russians 21 июня 2018 | 14:45

недалеко от Кремля?

Может, недалеко от ресторана или макдака?
недалеко от общественных туалетов?

r88w556xl4 21 июня 2018 | 15:19

Как ни копай, а без Госдепартамента здесь не обошлось, даже если через СБУ. Сакральная жертва была необходима, и Немцов, уже отработавший материал, но известный персонаж, как нельзя лучше на неё подходил.

platonnekafrin 21 июня 2018 | 14:14

yralez: Это временно, пока что с клонами технический затык - макеты эти справно обещают и даже бодро ходят, но вот ни дверь открыть не могут, ни стенку обойти, не говоря уже о туалетной бумаге и точности струи.

luger_max_otto 21 июня 2018 | 14:27

Шарфик уже постирали, а табакерку начистили, похоже.

ura_russians 21 июня 2018 | 14:50

luger_max_otto:

Заказчик убийства Касьянов или Навальный?

Может прямо США обвинят?

kochar 21 июня 2018 | 14:20

А что это вдруг вспомнили?

varangian2011 21 июня 2018 | 14:30

kochar: Отвлекают внимание либерального населения от повышения пенсионного возраста и налогов.

sagen 21 июня 2018 | 14:42

varangian2011: Судя по делу Немцова либералы в России до пенсии не доживают, это прерогатива патриотов.

jamba 21 июня 2018 | 14:20

У Путина, в арсенале, много "ходов", которые позволят создать иллюзию послаблений. Ну, а самый сильный козырь из всех, это когда он вынужден будет сдать все свое окружение - мол, обманывали царя, доносили неправду итд. На уровне архетипа, у нас такие модели канают)

sagen 21 июня 2018 | 14:46

jamba: Думаю, что все иначе. Путин не контролирует ситуацию в стране и на местах вожачки творят что хотят, пытаясь себя показать. Один решил угодить Путину Немцовым, другой Скрипалем, третий Бабченко.. А где-то, видимо, Путину намекнули, что так дело закончится шваброй. Вот он и дает сигнал всем остальным - успокойтесь.

eslichestno 21 июня 2018 | 14:33

Свежо питание, на серется с трудом.

vladimirgornitsky 21 июня 2018 | 14:35

Вернулись. Откуда? Куда ж они уходили-то? Посовещаться с заказчиком, как дело вести дальше?

punyoshohlai 21 июня 2018 | 14:41

родственники Немцова и адвокаты семьи полагают, что именно он был настоящим организатором покушения.

Это родственники сами сказали? Кто когда где?

vedma2017 21 июня 2018 | 14:42

Судя по всему, решили избавиться от осужденных "участников" преступления. Чтобы уж никто никогда не узнал, что они к убийству не имеют никакого отношения. Как и "подозреваемый" "заказчик".
Убийцы сами "вернулись к расследованию".

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20% Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20% «Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены»…

5 278 6 51465 14.06
8читать ;смотреть
Kналоги, рф, финансы, медведев, правительство, видео, события
Блоги

Фото дня

Россия – Саудовская Аравия 5:0 В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль…

5 203 6 27149 14.06
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, события
Блоги

+ Церемония открытия ЧМ-2018 Церемония открытия ЧМ-2018 Владимир Путин: «Желаю всем командам успеха, а болельщикам — незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Россию!»

5 98 6 25189 14.06
8читать ;смотреть
Kчм-2018, спорт, футбол, видео, фото, события
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 202 6 15948 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…

5 210 6 16674 16.06
Kиркутск, памятники, история, фото, суды, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мне в Украине очень многое нравится и очень многое меня отвращает. Ужасает…

5 375 6 34698 15.06
#слушать 01:45:37 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 264 6 28746 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами» В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…

5 203 6 23789 17.06
Kукраина, рф, акции, фото, политика, события
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 162 6 19601 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 71 6 8659 18.06
Блоги

Анастасия Федоренчик блогер, журналист

Повысить нельзя отменить Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…

5 92 6 11285 15.06
Kпенсии, правительство, общество, мнения
Блоги

Виктория Ивлева фотограф, журналист и волонтер

Про евреев и пенсию Если серьезно, может, его и следует повышать, возраст этот пенсионный, но сначала, все-таки, надо бы перестать тратить наши налоги на войну…

5 113 6 28677 14.06
Kрф, власть, пенсии, налоги, общество, мнения
Блоги

Игорь Иртеньев поэт

Банный месяц Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…

5 237 6 30302 08:04
Kбабченко, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Один день возрожденного Арканара Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…

5 109 6 14473 15.06
Kполитика, рф, общество, футбол, чм-2018, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

На фоне Гитлера снимается семейство… Был «Сталин» с усами и с Золотой Звездой на кителе в подземном переходе у Охотного Ряда, были фотографировавшиеся с ним «москвичи и гости столицы». Была полиция, которая не обращала на происходящее никакого внимания…

5 191 6 28212 16.06
Kистория, сталин, общество, мнения
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Зачем России тратить $14 млрд на чемпионат? По самым скромным оценкам мы практически отбиваем ЧМ финансово, да еще и получаем ворох имиджевых профитов. По оценкам оптимистичным — это абсолютно выгодный стране проект. А если учесть еще импакт для развития спорта и прочего ЗОЖ…

5 65 6 9559 15.06
Kобщество, футбол, чм-2018, спорт, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вахтанг Кикабидзе признался, что ненавидит Советский Союз В  интервью Deutsche Welle он также рассказал, что когда СССР распался в 1991 году, он очень обрадовался и даже накрыл стол. Кикабидзе добавил, что Россия может повторить судьбу СССР…

5 61 6 43940
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

К сожалению, все спортивные мероприятия, как абсолютно всё другое, у нас превращается в «освоялово» бюджета типа Баклан-Араны в Питере, которая стоила немыслимое число денег, и у которой потом баклан крышу продрал…

5 86 6 106066 16.06
#слушать 47:26 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Для вас Станислав Говорухин в первую очередь…
5 0 6 16467 14.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 559 6 730946 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 137 6 210338 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7066046
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3539428

Сегодня в эфире