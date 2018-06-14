Ни арестованная по подозрению в шпионаже Карина Цуркан, ни ее родственники пока не обращались в посольство Румынии в России для получения консульской поддержки. Официальный Бухарест, тем временем, требует от Москвы официального уведомления о заключении под стражу топ-менеджера компании «Интер РАО».

В Бухаресте утверждают, что Карина Цуркан имеет румынское гражданство, министерство иностранных дел республики в связи с этим требует, чтобы официальные лица из Москвы связались с дипломатами. На сайте «Интер РАО», тем временем, указано, что фигурантка дела о шпионаже имеет российский паспорт, официального подтверждения этому, впрочем, пока нет. Ранее поступали сообщения и молдавском гражданстве Цуркан, от него она, правда, якобы отказалась два года назад. У спецслужб, — пишет сегодня «Росбалт», — есть серьезные основания сомневаться в законности получения топ-менеджером «Интер РАО» российского паспорта. Документ ей был выдан 10 лет назад в Волоколамском районе Подмосковья. На каком основании — неизвестно. Цуркан там никогда не имела недвижимости и не была прописана. Тем не менее, имущество у фигурантки дела все же есть — это коттедж на Новой Риге, а также апартаменты в районе столичного Сити. Там Карина Цуркан в последнее время жила с влиятельным выходцем из РАО «ЕЭС» Виктором Дригеничем. Сейчас его предприятие участвует в возведении объектов Минобороны, а также атомных электростанций — в том числе и за рубежом, например в Индии и Китае.

О том, что Лефортовский суд поместил Карину Цуркан под стражу, стало известно во вторник. В отношении топ-менеджера «Интер РАО» возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Притом, что россиян, когда речь идет о подобном преступлении, судят по статье о госизмене. Секретные сведения подозреваемая якобы передавала румынской стороне. При этом, что конкретно инкриминируют Цуркан — неизвестно. В компании «Интер РАО» топ-менеджер курировала экспорт и импорт электроэнергии за рубеж. По сведениям собеседников агентства «Росбалт», румынские спецслужбы не были конечными получателями секретных сведений, которые якобы передавала Карина Цуркан. Разведка Румынии тесно сотрудничает с американским ЦРУ. По еще одной версии, которую приводит telegram-канал «Незыгарь», оперативники ФСБ «вели» Цуркан больше года. Поводом для преследования якобы стала «большая политика»: топ-менеджер «Интер РАО» могла раскрыть своим кураторам подробности организации поставок электроэнергии в аннексированный Крым.

Энергетическую компанию «Интер РАО» возглавляют Игорь Сечин, а также сын бизнесмена Юрия Ковальчука Борис.

Причиной ареста топ-менеджера «Интер-РАО» Карины Цуркан могут быть бизнес-интересы главы Роснефти Игоря Сечина. Такое мнение «Эху» высказал политолог Станислав Белковский.

По словам Белковского, Сечин мог счесть, что Цуркан не слишком к нему лояльна.

Посольство Румынии в Москве ждет от российских властей официального уведомления об аресте члена правления Интер РАО Карины Цуркан. Гражданку Румынии подозревают в шпионаже. Подозреваемая, скорее всего, находится в СИЗО Лефортово, — полагает зампред ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, у Цуркан возникли проблемы с защитой.

Во вторник Лефортовский суд сообщил о заключении Цуркан под стражу на 2 месяца. Если вина ее будет доказана, гражданке Румынии грозит от 10 до 20 лет заключения.