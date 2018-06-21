Белковский: Причиной ареста Карины Цуркан могут быть бизнес-интересы главы Роснефти

Причиной ареста топ-менеджера «Интер-РАО» К.Цуркан могут быть бизнес-интересы главы Роснефти И.Сечина, такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Станислав Белковский.

По его мнению, Сечин, заинтересованный в постоянном усилении контроля над «Интер-РАО», мог посчитать, что Цуркан не достаточно лояльна ему.

«Это борьба Игоря Ивановича Сечина за контроль над «Интер-РАО». Он пытается усилить свой контроль путем ареста определенных людей, Мария Цуркан к ним относится, ни какой, естественно, румынской шпионкой она не является», — сказал Белковский.