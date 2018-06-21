Белковский: Причиной ареста Карины Цуркан могут быть бизнес-интересы главы Роснефти
Причиной ареста топ-менеджера «Интер-РАО» К.Цуркан могут быть бизнес-интересы главы Роснефти И.Сечина, такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Станислав Белковский.
По его мнению, Сечин, заинтересованный в постоянном усилении контроля над «Интер-РАО», мог посчитать, что Цуркан не достаточно лояльна ему.
«Это борьба Игоря Ивановича Сечина за контроль над «Интер-РАО». Он пытается усилить свой контроль путем ареста определенных людей, Мария Цуркан к ним относится, ни какой, естественно, румынской шпионкой она не является», — сказал Белковский.
Комментарии11
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tks 21 июня 2018 | 13:46
Неудивительно. Уголовные дела - главный инструмент политики Сечена.
tks 21 июня 2018 | 13:48
tks: Интересно, сколько людей будет радоваться, когда самого Сечена наконец то посадят?
У него без власти выход только один - на шконку. Застрелиться он не сможет.
sogentle 21 июня 2018 | 14:01
tks: Никогда не посадят. Полное сращение. Представляете себе, чтобы обвинили и посадили в кутузку в наказание один орган человека (левую руку, например), а остальной организм - непричастный к безобразиям одного органа, полноценно действовал на свободе?
avp235 21 июня 2018 | 14:11
sogentle:
"Сучин же был повязан с Лидером Наций..."
/Александр Яблонский, " Президент Московии"/
zemljanka 21 июня 2018 | 14:03
tks: Не сядет. Не сядут.
"Все куплю", - сказало злато.
"Все возьму", - сказал булат...
tks 21 июня 2018 | 14:26
zemljanka: Этот спор был успешно разрешен в годы Гражданской войны в США, когда появилась поговорка: «Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы».
sergo_25_26 21 июня 2018 | 13:51
Скольким людям эта ОПГ жизни поломала. А сколько трупов по всей планете ради собственной наживы. Бандиты у руля огромной страны это страшно. А основной быдломассе мордора это нравится - вяличие итить колотить.
platonnekafrin 21 июня 2018 | 13:56
Свихнулся пенсионер на спецоперациях. А что делать то на старости лет, когда тебя не отпускают помереть? Пытался страсть разжечь как в молодые годы, а вот жена (убил бы, если бы догнал) смоталась! И к кому!??! К гонщику! Теперь книжки что ль читать??
vinibi_ 21 июня 2018 | 14:00
platonnekafrin: С книжками конечно перебор- с его баблом и влиянием- все жены наших олигархов и наши звезды будут драться за возможность опустить свою голову к его паху!!!
platonnekafrin 21 июня 2018 | 14:04
vinibi_: По ходу место это вождеенное занято самими олигархами. Образно, кончено, говоря.
tks 21 июня 2018 | 14:57
vinibi_: Сначала - к паху, затем - на плаху ;')))