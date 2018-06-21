Европейский суд по правам человека отказался рассматривать жалобу норвежца Андерса Брейвика
Европейский суд по правам человека отказался рассматривать жалобу норвежца Андерса Брейвика, который отбывает наказание за убийство 77 человек. Брейвик называет «бесчеловечными и унижающими достоинство» условия содержания в тюрьме. Он сидит в одиночной камере.
ЕСПЧ не обнаружил нарушений прав человека в отношении истца.
Комментарии3
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liquidsky__ 21 июня 2018 | 13:50
Вот был бы Брейвик черным геем, а так..
max3446 21 июня 2018 | 13:51
В Таллине прошёл пикет в поддержку узников совести ЕС
Пикет в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского прошел перед Домом Европейского союза в центре Таллина.
Активисты из объединения «Российские соотечественники Европы», НКО «Русская школа Эстонии» и Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) потребовали освободить журналиста.
Кроме того, участники пикета выступили в защиту гражданского активиста из Латвии Александра Гапоненко и польского политика и журналиста Матеуша Пискорского.
По словам одного из организаторов митинга Алексея Есакова, все эти люди — политические заключенные, никому из них не предъявили реального обвинения. Есаков считает, что власти Украины, Латвии и Польши пытаются заставить замолчать тех, кто не согласен с политикой дискриминации в отношении меньшинств.
«Нам хотелось обратить внимание Европарламента на происходящее в странах-членах ЕС. Потому что молодые члены Евросоюза постоянно ссылаются на различные нормы и правила ЕС, но сами при этом нарушают эти нормы, как только могут», — сказал Есаков РИА Новости.
Он добавил, что это касается и Украины, поскольку она стремится войти в состав ЕС.
kochar 21 июня 2018 | 13:57
Его давно надо было сжечь и в унитаз, а он ещё жалуется скотина.