Европейский суд по правам человека отказался рассматривать жалобу норвежца Андерса Брейвика, который отбывает наказание за убийство 77 человек. Брейвик называет «бесчеловечными и унижающими достоинство» условия содержания в тюрьме. Он сидит в одиночной камере.

ЕСПЧ не обнаружил нарушений прав человека в отношении истца.