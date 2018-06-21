Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву на следующей неделе
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву на следующей неделе, — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информированные источники в Вашингтоне утверждают, что Болтон займется подготовкой встречи президентов России и США.
По информации «Вашингтон Пост», встреча может состояться после саммита НАТО в Брюсселе, в начале июля в одной из европейских столиц.
Комментарии5
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andre_klimov 21 июня 2018 | 13:43
"Информированные источники в Вашингтоне утверждают"
Странно, а практически все основные западные информагентства утверждают, что авторство этого утверждения принадлежит Интерфакс.
johnbmw Евгений Большаков 21 июня 2018 | 13:48
andre_klimov: Думаете их в Вашингтоне нет??? :-))
andre_klimov 21 июня 2018 | 13:51
johnbmw:
:))
Но меня, действительно, интересуют настоящие цели визита Болтона. И "дымовая завеса", поднятая в СМИ немного удивляет.
johnbmw Евгений Большаков 21 июня 2018 | 14:06
andre_klimov: меня они тоже Очень интересуют ...
andre_klimov 21 июня 2018 | 14:25
johnbmw:
Жалко, что на Эхе так и не появились очень интересные международные новости:
- КНДР вернула США остатки 200 американских солдат , погибших в ходе КорейскойВойны.
- Ким Чен Ын дал обязательство уничтожить полигон Сохэ (тот, который был построен для испытаний новейшей "Хвасон-15")
- Контрразведка Германии обвинила Россию в кибератаках на энергетические предприятия
- Сирийские правительственные войска ведут массированный обстрел "зоны деэскалации" на юге Сирии. Гарантом поддержания режима деэскалации в этих районах является Россия.