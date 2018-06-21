Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву на следующей неделе, — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информированные источники в Вашингтоне утверждают, что Болтон займется подготовкой встречи президентов России и США.

По информации «Вашингтон Пост», встреча может состояться после саммита НАТО в Брюсселе, в начале июля в одной из европейских столиц.