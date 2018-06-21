Сечин: Причинами подорожания бензина в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть

Причинами подорожания бензина в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и увеличение затрат на ее переработку, — заявил глава Роснефти Игорь Сечин. Ранее он сообщил, что правительство может ввести квоты для всех российских нефтепроизводителей на уровне 17,5% от всей добычи по поставкам на внутренний рынок. По словам Сечина, такая мера обсуждалась на совещании в правительстве с участием президента.

По данным Росстата, цены на бензин в мае выросли на 5% по сравнению с апреля, а в годовом выражении – более, чем на 11%.