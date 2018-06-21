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13:30, 21 июня 2018

Сечин: Причинами подорожания бензина в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть

Причинами подорожания бензина в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и увеличение затрат на ее переработку, — заявил глава Роснефти Игорь Сечин. Ранее он сообщил, что правительство может ввести квоты для всех российских нефтепроизводителей на уровне 17,5% от всей добычи по поставкам на внутренний рынок. По словам Сечина, такая мера обсуждалась на совещании в правительстве с участием президента.

По данным Росстата, цены на бензин в мае выросли на 5% по сравнению с апреля, а в годовом выражении – более, чем на 11%.

Комментарии

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tanber 21 июня 2018 | 13:37

Идиот! Мы что не имеем своей нефти и закупаем ее в Америке?! Совсем охренели! Считают всех за дураков!

merelymy 21 июня 2018 | 13:42

Сечин:
Причинами подорожания бензина в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть
..........................
Там же через месяц:
Причинами подорожания бензина в России стали ревальвация рубля, падение мировых цен на нефть.

luger_max_otto 21 июня 2018 | 14:04

Он не идиот, он прикидывается. В его среде- ну то есть в уголовной- это называется "Косить на психа".

srk2658lu 21 июня 2018 | 14:06

tanber: //Считают всех за дураков!//
Дураки считают всё в рублях, а Сечины и Путины считают в долларах!
Потому и бензин всё дороже и дороже.

max3446 21 июня 2018 | 13:40

На гоночной трассе «Сочи Автодром» прошел испытания первый российский автомобиль на солнечных батареях.

Солнцемобиль под названием SOL, как сообщает ТАСС, разработан командой Polytech Solar Team из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; в прошлом году концепцию поддержало Министерство промышленности и торговли РФ, а главным спонсором проекта выступает «Лаборатория Касперского».



На «Сочи Автодроме» SOL проехал два тестовых круга; машиной управлял пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Дэвид Маркозов.

Солнцемобиль успешно прошел испытания и в ходе них показал скорость около 85−90 километров в час, передает ТАСС слова Евгения Захлебаева, руководителя Polytech Solar Team.


Он также добавил, что на тестах в аэропорту Пулково, на прямом участке, машина смогла развить скорость 100 км/ч.



SOL был назван таким образом в честь одних солнечных суток на Марсе.

Отмечается, что при помощи солнечных батарей, стоимость которых — не менее одного миллиона рублей, он может быть полностью заряжен, простояв на солнце около шести-семи часов; при этом машина может заряжаться и в процессе езды.

Слава России!

timber_head 21 июня 2018 | 14:34

max3446:
"На гоночной трассе «Сочи Автодром» прошел испытания первый российский автомобиль на солнечных батареях."
"Производством моделей автомобилей, использующих в качестве источника энергии солнечную батарею, занимаются все ведущие автомобильные бренды. Модель «Astrolab», также является разработкой французских инженеров и дизайнеров компании Venturi. Это серийная модель, мощностью 16,0 кВт и запасом хода – 110,0 км. Максимальная скорость, данной модели – 120,0 км/час. Корпус изготовлен из прочного пластика, масса автомобиля – до 300,0 кг. Голландские инженеры и дизайнеры из Технологического университета (г. Эйндховен), разработали и создали модель «Stella», являющуюся по сути, семейным автомобилем. Корпус изготовлен из углерода и алюминия, автомобиль оснащен сенсорным экраном и мощной солнечной батарей, вырабатывающей количество электрической энергии, превышающее требуемое, для обеспечения зарядки энергоемких аккумуляторов. Запас хода составляет 600,0 км. Инженеры швейцарской компании Green GT, разработали модель «Solar World GT», мощностью до 400,0 л/сил. Максимальная скорость данной модели – до 275,0 км/час, а время разгона до 100,0 км/час, составляет 4,0 секунды. Японский кар «Tokai Challenger 2», победил в гонках в 2011 году, ежегодно проводимых в Австралии. На модели установлены солнечные панели разработки компании Panasonic. Корпус выполнен из углеродистого пластика, его вес составляет 140,0 кг. Максимальная скорость – 160,0 км/час."
"каждый год в Австралии проходят многодневныемеждународные гонки таких инновационных транспортных средств. К примеру, в этом году 37 машин, выполненных в футуристическом дизайне, преодолели дистанцию в 3 тыс. км — от города Дарвин на севере страны до Аделаиды на юге"

"Слава России!"
Угу. Опять первые. С конца.

piccoru 21 июня 2018 | 13:40

А что стало причиной девальвации рубля ???

vasyakirin 21 июня 2018 | 13:43

piccoru: Я чота пропустил в рф девальвировали рубль?

timber_head 21 июня 2018 | 14:36

vasyakirin: А его не нужно специально девальвировать. Он сам спокойненько девальвировался, потеряв часть своей покупательной способности. А Вам кто-то рассказал, что для того чтобы "девальвировать рубль" нужен "специальный Указ Президента", а без этого ни-ни?

vladimir1_57 21 июня 2018 | 13:42

Сечин: Причинами подорожания бензина в России стали девальвация рубля
\\
Ага, девальвация там така-а-а-я!!!
Если бы была девальвация, то был бы рост инфляции.
Не гони пургу, рост цен связан с ростом экспорта бензина нефтяными компаниями.

blindpew_33 21 июня 2018 | 13:43

Как раз тот случай, когда лучше совсем молчать.
И заткнуть заодно своего пресс-алкаше.

poto_leg 21 июня 2018 | 13:46

Мыслитель...)

platonnekafrin 21 июня 2018 | 13:47

Люблю Сечина. На него смотришь и понимаешь, что там у них особый класс собрался - такие хитрые идиотики, принимающие других за нехитрых идиотиков.

ruderpost 21 июня 2018 | 13:50

скажите пожалуйста, сечин дурак или притворяется? какое отношение РФия имеет к ценам на нефть за рубежом?
если вы имеете свою корову и получаете от неё молоко, то как может влиять на вас цена на молоко в магазине?

glotze7 21 июня 2018 | 14:20

ruderpost: Хорошее сравнение, верное. Только нужно уточнить - корова то не совсем ваша, а районного бандюка, во всяком случае, он так считает. И чего ему не задорого в магаз сдавать, а нахлебников (народонаселение) поить задешево? Ведь бандюка то все нахваливают, да вот опять переизбрали? Так что смотреть всем крымофутбол полчаса!

mozhem_povtorit 21 июня 2018 | 13:50

Причины в 75% поддержке Путина и его друзей. Друг Путина - друг народа, жрите.

gvzdk 21 июня 2018 | 13:51

А когда нефть со 120. упала до 40, я не помню что бы бензин хоть как то подешевел...

yralez 21 июня 2018 | 13:53

Из протокола допроса вора

kochar 21 июня 2018 | 13:55

Сечин: Причинами подорожания бензина в России стали НЕ девальвация рубля, НЕ рост мировых цен на нефть,а банальная жадность и безнаказанность.

srk2658lu 21 июня 2018 | 14:04

//стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть//
Этот изготовитель колбасок забыл клятву своего Пахана, что тот, кто живёт в рублёвоё зоне, девальвацию не почувствует?
Все питерские брехуны!
Клеймо ставить некуда!

svgel 21 июня 2018 | 14:20

Кто ты такой делать такие заключения?

taranь 21 июня 2018 | 14:30

Кто-то еще верит, что Роснефть и Газпром - госкомпании???
Таки я верю больше экономисту Арту, который сказал, что госкомпаний у нас нет , от слова ВООБЩЕ! Есть компании с госучастием, но достоверные цифры этого участия просто засекречены (в некоторых документах указано, что гос-во имеет 51% акций - вранье!). На самом деле госучастие в этих компаниях (и др) - от 20 до 40%. Эти компании ведут себя как коммерческие структуры, а госучастие - это только повод получать деньги из бюджета.
Намедни вот Сечин снова попросил 50 млрд на поддержку Роснефти.... И ему дадут, не сомневайтесь. Не вернут только нашу накопительную пенсию, которая пошла на поддержку баков и этих упырей....

putn_pnh 21 июня 2018 | 14:35




Дурачек какой-то.


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