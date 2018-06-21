Заявки на публичные акции в одном и том же месте не являются препятствием для их одновременного проведения

Заявки на публичные акции в одном и том же месте, в одно время не являются препятствием для их одновременного проведения, если это не приведет к чрезмерному скоплению людей и не будет угрожать мирному характеру мероприятия, — об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда, сообщает «Интерфакс». Документ также сокращает список аргументов для переноса времени и места проведения акции, в частности, неудобство для граждан, не участвующих в мероприятиях, не могут быть уважительной причиной.

При этом митинги необходимо согласовывать даже в том случае, если они проводятся на частной территории.