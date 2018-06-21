Заявки на публичные акции в одном и том же месте не являются препятствием для их одновременного проведения
Заявки на публичные акции в одном и том же месте, в одно время не являются препятствием для их одновременного проведения, если это не приведет к чрезмерному скоплению людей и не будет угрожать мирному характеру мероприятия, — об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда, сообщает «Интерфакс». Документ также сокращает список аргументов для переноса времени и места проведения акции, в частности, неудобство для граждан, не участвующих в мероприятиях, не могут быть уважительной причиной.
При этом митинги необходимо согласовывать даже в том случае, если они проводятся на частной территории.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
grazschdanin 21 июня 2018 | 13:48
Заявки на публичные акции в одном и том же месте не являются препятствием для их одновременного проведения
#
Давно пора совместить гейпарад с днём ВДВ. Пусть служивые этих пидоров разгонят. И всё по закону.
ostapbey 21 июня 2018 | 13:59
Что то ты мне напомнил вашего нашего Якеменко??
Не случилось ли чего нибудь с ним нехорошего??
Даже??
rampa 21 июня 2018 | 14:06
grazschdanin: совмещай. Судя по твоему коменту в новости, где нет ни слова про геев, тебе это близко и не раз опробовано. Тащишься от от крутых здоровых пьяных мужиков? )))
zaxs 21 июня 2018 | 14:01
"При этом митинги необходимо согласовывать даже в том случае, если они проводятся на частной территории."
Так может право частной собственности вообще отменить? Ну его нах. Одна морока с ним.
rampa 21 июня 2018 | 14:09
zaxs: интересно, а есть ограничения по количеству гостей на свадьбу или день рождения? А то ведь соберешь человек 50 родни, а полиция митингом посчитает и разгонит ))
zaxs 21 июня 2018 | 14:12
rampa: Не, если по заявке, с указанием даты и количеством гостей, то думаю разгонять не будут.
rampa 21 июня 2018 | 14:15
zaxs: а вдруг не согласуют? Что же теперь и не жениться и не рождаться? ))
zaxs 21 июня 2018 | 15:04
rampa: rampa: Ну вы что так пессимистично. Отказ же можно в суде обжаловать.