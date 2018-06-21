Уполномоченный Верховной Рады по правам человека просит Минюст обратиться в ЕСПЧ в связи с нарушением прав Сенцова
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит Минюст обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением прав украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом она сообщила в своем Фейсбуке. Достоверной информации о состоянии Сенцова нет, учитывая заявления российского уполномоченного Татьяны Москальковой, есть основания полагать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением, и это запрещено международным законодательством, — подчеркивает Денисова. Накануне российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что получает ежедневные отчеты о состоянии Сенцова. По ее словам, заключенный даже прибавил несколько килограммов. Он получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. То есть у него фактически лечебное голодание получается, — цитирует Москалькову «Новая газета».
Сенцов объявил бессрочную голодовку, сегодня 39 день. Накануне ЕСПЧ запросил у правительства России информацию о состоянии заключенного.
Комментарии9
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max3446 21 июня 2018 | 13:35
Бывшая нардеп от неонацистской «Свободы», скандалистка-русофобка Ирина Фарион советует украинцам ногами избивать русскоговорящих.
Так она прокомментировала инцидент в одном из кафе Мариуполя, где пьяному подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть после его требований дать меню на «мове».
Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, то война (карательная операция Киева на Донбассе — прим. РВ) бы давно окончилась победой.
А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить мы», — возмущается неонацистка на своей странице в соцсети.
Кроме того, русскоязычных жителей Мариуполя Фарион назвала «рабами драными».
уполномоченному по правам человека образования 404 (некогда Украина) прежде всего стоило бы озаботиться правам человека в своем образовании теперь уже негосударстве
testmeter 21 июня 2018 | 13:46
max3446: Ты прав, дружок. Правами "русскоязычных жителей Мариуполя" должно озаботиться гэбнявое ФСБ. Они срочно нуждаются в "поддерживающуей терапии: получении витаминов, глюкозы, белков". Тогда они в полной мере почувствуют прелести "русского мира" и защитят от посягательств свой "Вяликий Могучий Правдивый и Свободный"
blinorozhiy_chmo 21 июня 2018 | 13:53
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова - простота, что хуже воровства.
Кладём с прибором.
noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 13:43
Для Украины хороший Сенцов - мёртвый Сенцов.
Украинский защитник прав человека против того, чтобы Сенцова кормили!
То есть фактически, укрозащитник призывает убить Сенцова! Ахахаха!
"Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещено международным законодательством", - указала украинский омбудсмен. Она обратилась к замминистра юстиции Украины с просьбой подать заявление в Европейский суд по правам человека относительно нарушения прав Олега Сенцова.
Живой террорист Сенцов для украинцев, это шило в заднице, если его не дай боже выдадут взад, он очень скоро организует теракт против Порошенко, и присядет рядышком с Надiей. От така фигня, малята)))
piterjanis 21 июня 2018 | 13:47
его право на голодную смерть?
rampa 21 июня 2018 | 13:50
хорошо бы так всю нашу власть кормить для их же здоровья. И дешево получается. для бюджета не накладно. а высвободившиеся деньги направить на повышение пенсий
boldu1n 21 июня 2018 | 14:00
СВОБОДУ ДАДИИ САВЧЕНКО!
socialism 21 июня 2018 | 14:09
А стопроцентное нарушение прав журналиста Вышинского бандеровцам и ЕСПЧ до лампочки? Только террористов защищают, своих антироссийских сукиных сынов?
srk2658lu 21 июня 2018 | 14:47
Закормят Сенцова до смерти...
Ну что за страна?