Уполномоченный Верховной Рады по правам человека просит Минюст обратиться в ЕСПЧ в связи с нарушением прав Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит Минюст обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением прав украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом она сообщила в своем Фейсбуке. Достоверной информации о состоянии Сенцова нет, учитывая заявления российского уполномоченного Татьяны Москальковой, есть основания полагать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением, и это запрещено международным законодательством, — подчеркивает Денисова. Накануне российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что получает ежедневные отчеты о состоянии Сенцова. По ее словам, заключенный даже прибавил несколько килограммов. Он получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. То есть у него фактически лечебное голодание получается, — цитирует Москалькову «Новая газета».

Сенцов объявил бессрочную голодовку, сегодня 39 день. Накануне ЕСПЧ запросил у правительства России информацию о состоянии заключенного.