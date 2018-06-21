В посольстве Перу в России не ожидали, что на Чемпионат мира приедет такое количество болельщиков из их страны
В посольстве Перу в России не ожидали, что на Чемпионат мира по футболу приедет такое количество болельщиков из их страны. По данным дипломатов, сейчас в России находятся не менее 22 тысяч перуанцев.
Саранск, где сборная Перу играла с командой Дании, в соцсетях уже назвали «новой Лимой».
Сегодня перуанцы будут играть в Екатеринбурге с командой Франции. Начало встречи — 18.00.
Комментарии1
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piterjanis 21 июня 2018 | 13:19
это все Мосфильмовская массовка.