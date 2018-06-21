В посольстве Перу в России не ожидали, что на Чемпионат мира приедет такое количество болельщиков из их страны

В посольстве Перу в России не ожидали, что на Чемпионат мира по футболу приедет такое количество болельщиков из их страны. По данным дипломатов, сейчас в России находятся не менее 22 тысяч перуанцев.

Саранск, где сборная Перу играла с командой Дании, в соцсетях уже назвали «новой Лимой».

Сегодня перуанцы будут играть в Екатеринбурге с командой Франции. Начало встречи — 18.00.