Россияне, лишившиеся жилья в результате пожара или стихийного бедствия, не смогут получить бесплатную компенсацию
Россияне, лишившиеся жилья в результате пожара или стихийного бедствия, вскоре не смогут получить бесплатную компенсацию утраченного имущества. Возмещать потерю будут лишь тем, кто застраховал недвижимость. Такой законопроект готовят в Министерстве финансов.
Поправки, предложенные правительством, предусматривают отмену обязательных выплат из бюджета — для компенсации гражданам, потерявшим жилье, в частности, в результате природных пожаров и наводнений. Новые дома или квартиры будут предоставлять лишь на правах социального найма, а не в собственность. И то лишь в случаях, когда у оставшихся без недвижимости людей нет другого благоустроенного помещения и если они признаны малоимущими.
Власти, таким образом, планируют принудить россиян добровольно страховать свое жилье от чрезвычайных ситуаций. Сейчас, по статистике, лишь 5 процентов россиян оформили такую услугу. Это один из самых низких показателей в мире.
Страховщиков также ждут нововведения: государство установит минимальную сумму выплат: предполагается, что она составит около 20 процентов от средней стоимости недвижимости в регионе.
В Госдуме уже заявили, что намерены принять законопроект в эту весеннюю сессию.
Комментарии9
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brandfa 21 июня 2018 | 13:14
Скоро "лихие 90-ые" будут вспоминать добрым словом, ведь тогда ещё: возраст выхода на пенсию был ниже; не было ОСАГО; в случае чрезвычайной ситуации государство предоставляло гражданину жильё; можно было собираться больше 3-ёх и даже "соображать" ... какое ужасное было время! И как только люди тогда выживали?
sg90 21 июня 2018 | 13:28
brandfa:
Ты, малыш, вряд сам помнишь те времена, как пенсионеров на демонстрациях 1 Мая ОМОН избивал палками. Каждое утро толпа перед почтой, а вывешивают бумажку "Сегодня выдачи не будет". Как у МВФ на выплату пенсия занимали. И если сравнивать даже в долларах, а в минимальных потребительских корзинах, то в 90-х пенсия была 3 корзины, а сейчас почти 20..
Именно выживали. Например после второй смены в день получки ждали друг друга шли домой толпой чтобы дойти живым. Как дальнобойщики нанимали ментов с оружием для сопровождения грузов. Много можно рассказать еще, да только бесполезно, мозги или зашорены или отсутствуют..
slavaibo 21 июня 2018 | 13:34
Бредишь что-ль?
brandfa 21 июня 2018 | 13:34
sg90: могу предложить ещё 2 варианта: ты, либо врёшь, либо из альтернативной реальности. И первое моё предположение очевиднее второго.
slavaibo 21 июня 2018 | 13:36
sg90: Бредишь что-ль?
slavaibo 21 июня 2018 | 13:31
brandfa: Согласен! Были крутые 90-е!
polsan 21 июня 2018 | 13:15
Страховщиков также ждут нововведения: государство установит минимальную сумму выплат: предполагается, что она составит около 20 процентов от средней стоимости недвижимости в регионе.
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Страховщики потирают руки..... Они уж богатый опыт имеют по автострахованию.
dekadik 21 июня 2018 | 13:15
Теперь жители Дальнего Востока или Приморья например если их дома будут разрушены землетрясением будут жить в лесу как первобытные люди.
zavlabor 21 июня 2018 | 13:26
Возмещать потерю будут лишь тем, кто застраховал недвижимость. Такой законопроект готовят в Министерстве финансов.
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Если имущество застраховано, то и компенсировать будет страховая компания, причём тут министерство финансов?