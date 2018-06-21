Помехи для пешеходов или ярмарки не могут быть поводом для запрещения публичных мероприятий
Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного суда. Митинг считается согласованным, если власти за три дня не предложили изменить формат. При этом отказать в проведении акции могут только, если заявка подана лицом, не имеющим на это права, а также в том случае, если на указанном месте массовые акции запрещены.
Верховный суд считает, что административный арест нарушителям правил митингов допустим в исключительных случаях, а назначаемые гражданам штрафы могут быть ниже предусмотренных соответствующей статьей Административного кодекса.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 21 июня 2018 | 13:27
Разве нам не будет помехой на пешеходной улице, если мимо нас, наших гуляющих детей, пронесётсяс воплями дикая неистовствующая агрессивная толпа сраных, например, порнасовцев?
Конечно, нам этого не надо.
Либеральное у нас всё-таки законодательство.
polsan 21 июня 2018 | 13:33
blinorozhiy_chmo: Вы уже и раньше писали о себе во множественном числе. Вот и сейчас: "Конечно, нам этого не надо." А Вы это кто ? )))
Судя по нику Вы в единственном числе.
yralez 21 июня 2018 | 13:31
А местные чемпионаты в лапту ?