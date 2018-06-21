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13:00, 21 июня 2018

Верховный суд уточнил правила организации митингов и других массовых акций

В постановлении высшего судебного органа, в частности, говорится, что неудобства для транспорта и пешеходов не могут быть причиной для отказа в проведении митинга.

В постановлении пленума Верховного суда разъясняются спорные моменты законодательства о митингах и пикетах. В некоторых случаях суд встал на сторону организаторов акций. Например, в документе говорится, что организаторы публичных мероприятий вправе предложить свои варианты нового места их проведения в случае отказа властей согласовать первую заявку.

Кроме того, Верховный суд обратил внимание, что возможные неудобства для транспорта и пешеходов, связанные с проведением акции, не могут быть причиной для отказа властей в ее согласовании. То же касается и разного рода ярмарок. Об этом сообщает «Интерфакс». Если же органы власти все же отказывают заявителям, они должны представить суду доказательства, подтверждающие, что в это время и в этом месте митинг проводить нельзя по определенным причинам. Кроме того, незаконный отказ в проведении митинга считается административным нарушением, говорится в постановлении.

Помимо этого, Верховный суд РФ  также допустил одновременное проведение публичных акций в одном и том же месте.

Комментарии

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blinorozhiy_chmo 21 июня 2018 | 13:22

Митинги и других массовые акции - не нужны.

Оградите нас от них совсем.

(комментарий скрыт)

ramus 21 июня 2018 | 13:24

Конституция не указ ВС.

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