Посольство Румынии в Москве ждет от российских властей официального уведомления об аресте Карины Цуркан
Посольство Румынии в Москве ждет от российских властей официального уведомления об аресте члена правления Интер РАО Карины Цуркан. Гражданку Румынии подозревают в шпионаже. Ни Цуркан, ни ее представители пока за помощью к дипломатам не обращались. Подозреваемая, скорее всего, находится в СИЗО Лефортово, — полагает зампред ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, у Цуркан возникли проблемы с защитой.
Во вторник Лефортовский суд сообщил о заключении Цуркан под стражу на 2 месяца. Если вина ее будет доказана, гражданке Румынии грозит от 10 до 20 лет заключения.
Комментарии9
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testmeter 21 июня 2018 | 13:08
Вот ведь румына какие подлые русофобы оказались! Русофобию затевают, панимаиш. А такая была на них надежда в связи с языковым вопросом в Украине...
kapitonovih_36 21 июня 2018 | 13:14
testmeter: да каАнешно...усраина пуп Земли...всё во вселенной вертится вокруг усраины...
barsuchok 21 июня 2018 | 13:11
Мутная история, как гражданка Румынии стала членом правления Интер РАО?!
vladimir1_57 21 июня 2018 | 13:32
barsuchok:
ой чую Чубайсом попахивает ))
vasya_von_smetankin 21 июня 2018 | 13:15
Ща выйдет какой-нибудь "дипломат" и с лицом замороженного хека скажет, что "этонемы"
vladimir1_57 21 июня 2018 | 13:29
Ни Цуркан, ни ее представители пока за помощью к дипломатам не обращались.
\\
какая может быть надежда на румынских дипломатов )) там ЦРУ подсуетится
koleg197 21 июня 2018 | 13:34
а что,она уже голодает?
vladimir1_57 21 июня 2018 | 13:36
koleg197:
не, она сало не ест )
airjeff 21 июня 2018 | 13:39
Захарова думает над симметричными мерами. наверное надо нашу шпионку в Румынию заслать. лучше две