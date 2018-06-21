Посольство Румынии в Москве ждет от российских властей официального уведомления об аресте Карины Цуркан

Посольство Румынии в Москве ждет от российских властей официального уведомления об аресте члена правления Интер РАО Карины Цуркан. Гражданку Румынии подозревают в шпионаже. Ни Цуркан, ни ее представители пока за помощью к дипломатам не обращались. Подозреваемая, скорее всего, находится в СИЗО Лефортово, — полагает зампред ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, у Цуркан возникли проблемы с защитой.

Во вторник Лефортовский суд сообщил о заключении Цуркан под стражу на 2 месяца. Если вина ее будет доказана, гражданке Румынии грозит от 10 до 20 лет заключения.