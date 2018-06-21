Европейский суд по правам человека отказался рассматривать жалобу Андерса Брейвика в нарушении его прав в тюрьме
Европейский суд по правам человека отказался рассматривать жалобу Андерса Брейвика в нарушении его прав в тюрьме. Он отметил, что никаких нарушений Конвенции по правам человека выявлено не было. Брейвик жаловался на то, что его держат отдельно от других заключенных, а также часто обыскивают.
Андерс Брейвик, убивший в 2011-ом году 77 человек, был приговорен к 21 году заключения. Срок может быть продлен, если власти сочтут, что он по-прежнему представляет угрозу для общества.
Комментарии7
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noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 12:36
А между тем выяснилось, что для Украины хороший Сенцов - мёртвый Сенцов.
Украинский защитник прав человека против того, чтобы Сенцова кормили!
"Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещено международным законодательством", - указала украинский омбудсмен. Она обратилась к замминистра юстиции Украины с просьбой подать заявление в Европейский суд по правам человека относительно нарушения прав Олега Сенцова.
Живой террорист Сенцов для украинцев, это шило в заднице, если его не дай боже выдадут взад, он очень скоро организует теракт против Порошенко, и присядет рядышком с Надiей. От така фигня, малята)))
alex362 21 июня 2018 | 12:41
noxepy_7_40_: Не волнуйся, тебя излечат! Современная психиатрия творит чудеса! Как только ВОЗ официально признает путинизм головного мозга не просто опасной, а смертельной для народа болезнью, разработают и методики лечения.
noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 12:51
alex362: Как там Жаннадаркукраинскогонарода, поросёночек?
grazschdanin 21 июня 2018 | 12:49
12:30, 21 июня 2018
опейский суд по правам человека отказался рассматривать жалобу Андерса Брейвика в нарушении его прав в тюрьме
#
Понятное дело - оппам интересны только заключённые России. За комфортность их содержания они попы порвут свои.
josepp 21 июня 2018 | 12:49
Копейский суд?
blinorozhiy_chmo 21 июня 2018 | 13:12
josepp: Гейро-
max3446 21 июня 2018 | 13:22
Зато против России этот гейропейский суд автоматом выносит решения по жалобам сяких убийц, не вдаваясь в подробности дел, когда тем что-то не нравится в камере. Вот вам и "объективное" западное правосудие, а по сути заполитизированное. А этот ЕСПЧ давно уже пора распустить или заменить всех его судей на российских.
кстати когда Брюсселю понадобились украинские черноземы, гейропейский суд надо полагать по их звонку быстро сочинил решение, что мораторий на продажу земли нарушает права человека.