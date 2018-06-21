Европейский суд по правам человека отказался рассматривать жалобу Андерса Брейвика в нарушении его прав в тюрьме. Он отметил, что никаких нарушений Конвенции по правам человека выявлено не было. Брейвик жаловался на то, что его держат отдельно от других заключенных, а также часто обыскивают.

Андерс Брейвик, убивший в 2011-ом году 77 человек, был приговорен к 21 году заключения. Срок может быть продлен, если власти сочтут, что он по-прежнему представляет угрозу для общества.