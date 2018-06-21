Основатель соцсети ВКонтакте и мессендежера Телеграм Павел Дуров получил премию Союза журналистов Казахстана
Основатель соцсети ВКонтакте и мессендежера Телеграм Павел Дуров получил премию Союза журналистов Казахстана.
Он отмечен «за принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете», — именно так написано на сайте Союза журналистов Казахстана.
Комментарии6
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vasyakirin 21 июня 2018 | 12:39
Когда в поход?
astet 21 июня 2018 | 12:49
vasyakirin: Рогозин стал ракетостроителем,
Дуров - журналистом.
Кто следующий?
Путин - балерина?
platonnekafrin 21 июня 2018 | 12:43
Инородцы шутят. Точнее, глумятся над Великой и Могучей по-русски говорящей.
fig__vvam 21 июня 2018 | 12:49
Союз журналистов Казахстана оказывается действительно организация журналистов.
В отличие от российского, который правильно называть "Союз прихлебателей"
skanon 21 июня 2018 | 12:56
Но, он за ней не приедет, т. к., сам может премии раздавать.
vladimirgornitsky 21 июня 2018 | 12:58
Сегодня у России, в которой правят жулики и воры, два союзника: нацгвардия и ФСБ. Дружественных России государств в мире нет вовсе.