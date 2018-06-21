Основатель соцсети ВКонтакте и мессендежера Телеграм Павел Дуров получил премию Союза журналистов Казахстана.

Он отмечен «за принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете», — именно так написано на сайте Союза журналистов Казахстана.