Администрация Краснодара согласовала местному штабу политика Алексея Навального митинг против пенсионной реформы 1-го июля. Об этом его сторонники написали на своей странице в соцсети ВКонтакте. Они отметили, что согласились с предложением администрации перенести акцию с заявленного места на другое.



Ранее Алексей Навальный говорил, что планирует провести акции против повышения пенсионного возраста в 20 российских городах, за исключением тех, где проходят матчи Чемпионата мира по футболу.