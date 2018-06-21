Администрация Краснодара согласовала местному штабу политика Алексея Навального митинг против пенсионной реформы
Администрация Краснодара согласовала местному штабу политика Алексея Навального митинг против пенсионной реформы 1-го июля. Об этом его сторонники написали на своей странице в соцсети ВКонтакте. Они отметили, что согласились с предложением администрации перенести акцию с заявленного места на другое.
Ранее Алексей Навальный говорил, что планирует провести акции против повышения пенсионного возраста в 20 российских городах, за исключением тех, где проходят матчи Чемпионата мира по футболу.
Комментарии4
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oldmen56 21 июня 2018 | 12:52
Отомстили за то, что не дали Краснодару ЧМ.
piterjanis 21 июня 2018 | 12:57
Значит Навал попрется в другое место,чтоб спровоцировать конфликт?
mitja_76 21 июня 2018 | 13:03
Сотрудники администрации - это не военные и не чекисты, и даже не менты.
Пенсионная реформа их совсем не обрадовала.
Бороться с агентами Госдепа и национал-предателями - это конечно важно, но пенсия все же дороже.
ivfn 21 июня 2018 | 13:30
mitja_76
Там на митинг стремно идти. Там Полюдова воду мутит. Ментовочка бывшая. А пенсия ,что? Будет реформа. !!!И зря все так возбудились ,не зная что там. Мы против и усе!!! Против чего? Да это неважно . главное что против.
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